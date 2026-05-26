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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविधान परिषद चुनाव का ऐलान होते ही CM सम्राट से मिले जीतन राम मांझी, कर दी ये बड़ी मांग

विधान परिषद चुनाव का ऐलान होते ही CM सम्राट से मिले जीतन राम मांझी, कर दी ये बड़ी मांग

Bihar Vidhan Parishad Chunav 2026: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम आवास पर जाकर मुलाकात की है. मुलाकात के बाद एक्स पर सम्राट संग कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 26 May 2026 01:48 PM (IST)
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बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव होना है. मंगलवार (26 मई, 2026) को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने आज (मंगलवार) पटना में सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) से जाकर मुलाकात की है. सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि उन्हें एमएलसी की एक सीट चाहिए.

मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने अपने एक्स हैंडल से सीएम सम्राट संग कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. लिखा है, "बुद्ध की धरती बिहार के नए शिल्पकार एवं विकसित बिहार के सपनों को पूर्ण करने के लिए सदैव समर्पित माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से आज उनके पटना आवास पर आत्मीय मुलाकात की."

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जीतन राम मांझी ने कहा, "मांग तो मेरी बहुत पहले से है... क्योंकि हमारे पांच विधायक हैं, एक सांसद हैं, एक एमएलसी पहले से हैं. किसी भी जिले में किसी भी पार्टी से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर नहीं हैं. किसी भी तरह का एनडीए का प्रदर्शन होता है तो हमारे कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं. चुनाव के समय में भी हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहे और बड़ी जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है." 

इसी उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को एमएलसी की एक और सीट मिलनी चाहिए. मांझी ने कहा कि इसके लिए जो केंद्र के नेता हैं वे उनसे भी बात करेंगे. हालांकि उन्होंने कहा कि यहां (सम्राट चौधरी से) पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है.

'हमारी कोई शर्त नहीं… एनडीए के लिए समर्पित'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि हम आज भी एनडीए के लिए समर्पित हैं. हमारी कोई शर्त नहीं है. हम यही कहेंगे कि हमें एमएलसी का एक पद दिया जाता है तो एनडीए और मजबूत होगा. हमारी पार्टी के जो लोग हैं वह आकर्षित होंगे, इसलिए हमारे हित में भी है और एनडीए के हित में भी है कि हमें एमएलसी का एक पद दिया जाए.

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Published at : 26 May 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi Bihar Vidhan Parishad Chunav Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bihar Vidhan Parishad Chunav 2026
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