बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था. सरकार के आदेश के अनुसार, बिहार के सरकारी अधिकारी, कर्मी हर तीन महीने में एक बार 2 दिन के लिए अपने परिवार को घुमाने ले जाएंगे और अलग-अलग जिलों के पर्यटन क्षेत्रों में प्रवास करेंगे. इसके लिए सरकार की ओर से अधिकारियों को TA और DA भी दिया जाएगा. अब इस फैसले पर विपक्षी दल RJD ने नाराजगी जताई है.

सम्राट चौधरी सरकार के इस फैसले पर RJD ने सवाल खड़े किए हैं. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सरकारी खर्च पर पर्यटन यात्रा कितना उचित है? क्या यह फैसले सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं? जनता का पैसा लूटकर सरकारी अधिकारियों, कर्मियों को घुमाकर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा?

जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी आदेश के अनुसार, सभी पदाधिकारी भ्रमण के बाद पर्यटकीय स्थलों के फोटोग्राफ, स्थल से जुड़ी जानकारी और अपने अनुभव आदि पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को भेजेंगे. घूमने-फिरने का यह समय अधिकारियों के वर्किंग आवर्स में शामिल किया जाएगा. साथ ही, रिपोर्ट जुटाने के लिए नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे और वहां मौजूद सुविधाओं की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी.

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सरकार देगी तय TA और DA

आदेशानुसार सरकारी अधिकारी, कर्मी, अपने गृह जिला को छोड़कर, विभिन्न जिलों में 2 दिनों का पर्यटकीय स्थलों पर प्रवास करेंगे. इस दौरान वे आसपास के यथासंभव 3 स्थलों का भ्रमण एवं रात्रि विश्राम करेंगे. सरकार तय टीए-डीए देगी. बाकी खर्चे अफसर-कर्मियों के होंगे.

सरकार की सोच है कि इस फैसले से पर्यटन बढ़ेगा. बिहार में लोकल पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी. पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार आसानी से हो सकेगा. दूसरे लोग भी घूमने आने के लिए प्रेरित होंगे. स्थानीय कारोबार और रोजगार को नया बढ़ावा मिलेगा.

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