बिहार भीषण गर्मी की चपेट में है. दक्षिण बिहार के जिलों में पारा लगातार ऊंचाई छू रहा है. सोमवार को रोहतास जिले के डेहरी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक है. इस भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मंगलवार को भी दक्षिण बिहार में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है.

रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर और गया में तापमान 44 डिग्री से ऊपर रह सकता है. इन इलाकों में हीट वेव और लू जैसी स्थिति बनी हुई है. सोमवार को औरंगाबाद में 44.5 डिग्री, कैमूर में 44.4 डिग्री, बक्सर में 43.1 डिग्री, गया में 43 डिग्री, छपरा में 41.6 डिग्री और अरवल में 40.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. राज्य के सात शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा. राजधानी पटना में हालांकि कुछ राहत देखने को मिली. सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 38.02 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिनों की तुलना में 2.8 डिग्री कम है. हवा के चलने से दिन में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी बरकरार रही. मंगलवार को भी पटना में तापमान 37 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

उत्तर बिहार में बारिश का अलर्ट

वहीं उत्तर बिहार में मौसम पूरी तरह बदल गया है. आज मंगलवार को अररिया, किशनगंज और सुपौल में तेज हवाओं, वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसका असर कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा में भी दिखेगा. सुबह से ही दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल में बारिश हो रही है. इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भागलपुर और पटना में ऑरेंज अलर्ट है.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में कई जिलों में तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है. फिलहाल दक्षिण-पश्चिमी बिहार में पछुआ हवा चल रही है, जिससे गर्मी और बढ़ी हुई है. लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने और खूब पानी पीने की सलाह दी गई है. भीषण गर्मी और अचानक मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं.