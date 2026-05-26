नितेश राणे के बयान पर RJD नेता शक्ति यादव की दो टूक, 'सनातन धर्म में अगर…'

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) के वर्चुअल बकरीद मनाने वाले बयान पर सियासत जारी है. विपक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं. इस बीच आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव (Shakti Singh Yadav) ने नितेश राणे को जवाब दिया है. साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है.

शक्ति सिंह यादव ने मंगलवार (26 मई, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा, "महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री हैं नितेश राणे… बकरीद के मौके पर इस्लाम धर्मवालंबियों को वर्चुअल बकरे की कुर्बानी की नसीहत दे रहे हैं. सनातन धर्म में अगर वर्चुअल बलि होती तो हो सकती थी… पड़ सकती थी. अगर वर्चुअल बलि की मान्यता होती, कुर्बानी की मान्यता होती, तो आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी."

'किसी भी धर्म के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए'

आरजेडी नेता ने नितेश राणे से कहा, "आप घर में क्या-क्या वर्चुअल पैदा किए होंगे ये तो आप ही जानते होंगे... जितने भी जेनरेशन होंगे सभी वर्चुअल तो होंगे नहीं… किसी भी धर्म के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए." इस मौके पर आरजेडी नेता ने आदर-सम्मान की नसीहत भी दी.

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शक्ति यादव ने कहा कि कुरीतियों के खिलाफ प्रहार हो ये समझ में आता है, लेकिन मंत्री होकर इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए. बीजेपी पर हमला करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि देश कहां जा रहा है? उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है.

बता दें कि नितेश राणे इन दिनों विवादित बयानों से सुर्खियों में हैं. एक तरफ उन्होंने बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी वाला बयान दिया है तो दूसरी ओर उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पाकिस्तानी एजेंट कह दिया है. इस तरह के बयानों से विपक्ष के नेता उन पर हमलावर हैं.

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