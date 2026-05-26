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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनितेश राणे के बयान पर RJD नेता शक्ति यादव की दो टूक, 'सनातन धर्म में अगर…'

नितेश राणे के बयान पर RJD नेता शक्ति यादव की दो टूक, 'सनातन धर्म में अगर…'

Nitish Rane on Bakrid: शक्ति यादव ने नितेश राणे को जवाब में कहा कि अगर वर्चुअल बलि की मान्यता होती, कुर्बानी की मान्यता होती, तो आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 May 2026 01:34 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) के वर्चुअल बकरीद मनाने वाले बयान पर सियासत जारी है. विपक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं. इस बीच आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव (Shakti Singh Yadav) ने नितेश राणे को जवाब दिया है. साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है.

शक्ति सिंह यादव ने मंगलवार (26 मई, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा, "महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री हैं नितेश राणे… बकरीद के मौके पर इस्लाम धर्मवालंबियों को वर्चुअल बकरे की कुर्बानी की नसीहत दे रहे हैं. सनातन धर्म में अगर वर्चुअल बलि होती तो हो सकती थी… पड़ सकती थी. अगर वर्चुअल बलि की मान्यता होती, कुर्बानी की मान्यता होती, तो आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी." 

'किसी भी धर्म के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए'

आरजेडी नेता ने नितेश राणे से कहा, "आप घर में क्या-क्या वर्चुअल पैदा किए होंगे ये तो आप ही जानते होंगे... जितने भी जेनरेशन होंगे सभी वर्चुअल तो होंगे नहीं… किसी भी धर्म के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए." इस मौके पर आरजेडी नेता ने आदर-सम्मान की नसीहत भी दी.

यह भी पढ़ें- बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?

शक्ति यादव ने कहा कि कुरीतियों के खिलाफ प्रहार हो ये समझ में आता है, लेकिन मंत्री होकर इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए. बीजेपी पर हमला करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि देश कहां जा रहा है? उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है.

बता दें कि नितेश राणे इन दिनों विवादित बयानों से सुर्खियों में हैं. एक तरफ उन्होंने बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी वाला बयान दिया है तो दूसरी ओर उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पाकिस्तानी एजेंट कह दिया है. इस तरह के बयानों से विपक्ष के नेता उन पर हमलावर हैं.

यह भी पढ़ें- नितेश राणे ने कहा- कंप्यूटर पर तस्वीर लगाकर बकरा काटें, भड़की RJD, बोली- 'जब भी बकरीद…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 May 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Nitesh Rane Shakti Singh Yadav RJD BIHAR NEWS
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