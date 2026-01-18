झारखंड में बिहार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोली मारी, जांच में जुटी पुलिस

झारखंड के गोड्डा जिले में शनिवार (17 जनवरी) शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां बिहार के सासाराम में पदस्थापित एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की 25 वर्षीय पत्नी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. यह घटना पथरगामा थाना क्षेत्र की है. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस के अनुसार, घायल महिला की पहचान वंदना कुमारी के रूप में हुई है. वह अपने पति के साथ चल रहे तलाक के मामले में गोड्डा अदालत में पेशी के लिए आई थीं. अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद वह अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से अपने पैतृक गांव परसा लौट रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उन्हें रोक लिया.

महिला की पीठ में बदमाशों ने मारी गोली

पथरगामा थाना प्रभारी शिव दयाल ने बताया कि बदमाशों ने महिला पर तीन राउंड गोलियां चलाईं. दो गोलियां उन्हें छूकर निकल गईं, जबकि एक गोली उनकी पीठ में जा लगी. गोली लगते ही महिला सड़क पर गिर पड़ी. जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

डॉक्टरों ने घायल महिला की स्थिति बताई स्थिर

घटना के बाद घायल महिला को तुरंत पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया. हालत गंभीर होने पर बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिहार के भागलपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि तलाक विवाद के चलते महिला के पति ने हमलावरों को सुपारी दी हो. हालांकि पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी.

