पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना में नीट छात्रा की हत्या के बाद परिजनों से मुलाकात की है. इस मामले में उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है. शनिवार (17 जनवरी) को जहानाबाद की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सांसद पप्पू यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल हत्याकांड में पोस्टमार्टम प्रमाणों पर आधारित CBI जांच की मांग की.

पप्पू यादव ने पत्र में पुलिस साजिश, हॉस्टल रैकेट उन्मूलन व राष्ट्रीय छात्रावास मानदंड निर्माण हेतु तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया. पप्पू यादव ने अपने पत्र की एक-एक कॉपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रधान सचिव को पत्र के तौर पर लिखी है.

मामले में गठित की गई एसआईटी

शंभू हॉस्टल में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या के मामले में शुक्रवार (16 जनवरी) को एसआईटी गठित की गई. इसका प्रमुख आईजी जितेंद्र राणा को बनाया गया है. आईजी ने एसआईटी गठन के बाद शंभू हॉस्टल में पहुंच कर जांच शुरू की. इस दौरान हर पहलु की गहनता से जांच की गई और साक्ष्य संकलित किए गए. इस मामले में पुलिस द्वारा हॉस्टल के मालिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

इस मामले पर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को छात्रा की मौत पर निशाना बनाया जा रहा है. जिसके बाद सरकार द्वारा एसआईटी गठित की गई है. अधिकारियों के मुताबिक टीम के द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया.

बेहोशी की हालत में मिली थी छात्रा

मृतका नीट की छात्रा के परिजनों ने बताया कि वह हॉस्टलल में बेहोशी की हालत में मिली. छात्रा के पिता ने हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि हॉस्टल प्रबंधन द्वारा जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज को हटाया गया है. यह घटना 9 जनवरी 2026 की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि नीट की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा बेहोशी की हालत में अपने कमरे में मिली है.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया. प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के बाद छात्रा की हालत में सुधार नहीं हुआ. छात्रा ने रविवार (11 जनवरी) को दम तोड़ दिया. परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि छात्रा के साथ रेप किया गया है. इस बात की खबर न हो इसलिए उसे बेहोशी इंजेक्शन दिया गया. छात्रा के परिजन भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. ऐसे में पप्पू यादव ने भी गृहमंत्री को इसके लिए पत्र लिखा है.