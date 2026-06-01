JEE Advanced Result 2026: बिहार के शुभम को मिला पहला स्थान, टॉप होने पर कहा- 'मैं पिछले दो…'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJEE Advanced Result 2026: बिहार के शुभम कुमार को मिला पहला स्थान, टॉप होने पर कहा- 'मैं पिछले दो…'

JEE Advanced Result 2026: बिहार के शुभम कुमार को मिला पहला स्थान, टॉप होने पर कहा- 'मैं पिछले दो…'

JEE Advanced Result 2026: जेईई (एडवांस्ड) 2026 की परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 1,79,694 अभ्यर्थियों ने परीक्षा एक और परीक्षा दो दोनों में भाग लिया था. अब रिजल्ट जारी हुआ है.

By : एबीपी बिहार डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 12:16 PM (IST)
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संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस्ड) 2026 के नतीजे सोमवार (01 जून, 2026) को घोषित हुए, जिसमें 56 हजार से अधिक उम्मीदवार सफल रहे और बिहार के शुभम कुमार ने शीर्ष स्थान हासिल किया. देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली इस परीक्षा में कुल 56,880 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की, जिनमें 10,107 छात्राएं हैं.

कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) में 360 में से 330 अंक हासिल कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया. वहीं, आईआईटी दिल्ली जोन की ही अरोही देशपांडे शीर्ष रैंक पाने वाली छात्रा बनीं. उन्होंने 360 में से 280 अंक प्राप्त कर पूरे देश में 77वीं रैंक हासिल की.

जेईई (एडवांस्ड) 2026 की परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 1,79,694 अभ्यर्थियों ने परीक्षा एक और परीक्षा दो दोनों में भाग लिया था. कबीर छिल्लर ने 329 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

शीर्ष स्थान पर रहे शुभम कुमार ने पीटीआई से कहा, "मैं पिछले दो साल से जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी मेहनत अच्छी रैंक दिलाएगी. अब जब मैंने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है तो बहुत खुशी हो रही है."

जीतन राम मांझी ने दी बधाई

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुभम को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "हमारे गया जी की माटी का लाल, शुभम आपने कर दिया कमाल! गया जी के एक साधारण परिवार से निकलकर पूरे बिहार का मान बढ़ाने वाले प्रतिभाशाली छात्र शुभम कुमार जी को JEE में उत्कृष्ट सफलता एवं बिहार टॉपर बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. शुभम आपकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल गया जिले, बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है."

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संजय झा बोले- खुशी का विषय

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा, "गया के शुभम कुमार द्वारा JEE Advanced 2026 में अखिल भारतीय रैंक 1 प्राप्त करना बिहार के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है. यह उपलब्धि उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है. शुभम ने न केवल अपने परिवार और शिक्षकों का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है. उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं."

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Published at : 01 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Shubham Kumar JEE Advanced Result BIHAR NEWS JEE Advanced Result 2026
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