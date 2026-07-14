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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर का वोल्टेज हाई! JJD उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द, तेज प्रताप यादव क्या बोले?

बांकीपुर का वोल्टेज हाई! JJD उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द, तेज प्रताप यादव क्या बोले?

Veena Manvi Nomination Cancelled: तेज प्रताप यादव ने षड्यंत्र का आरोप लगाया है. कोर्ट जाने की बात कही है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि नामांकन क्यों रद्द किया गया है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 05:10 PM (IST)
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बांकीपुर से जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की उम्मीदवार वीणा मानवी (Veena Manvi) का नामांकन रद्द हो गया है. इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. तेज प्रताप ने कहा कि उनके कैंडिडेट (वीणा मानवी) के साथ सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है. हालांकि मीडिया से ज्यादा कुछ तेज प्रताप यादव ने नहीं कहा, लेकिन कोर्ट जाने की बात जरूर कही.

उनसे पूछा गया कि नामांकन क्यों रद्द किया गया है? आगे क्या करेंगे? इस पर तेज प्रताप यादव ने बहुत कुछ नहीं कहा और चलते बने. बताया जा रहा है कि निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनका नामांकन अमान्य घोषित किया गया है.

हालांकि, नामांकन रद्द किए जाने के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. वीणा मानवी ने कल (सोमवार) पटना समाहरणालय में नामांकन दाखिल किया था. उसके बाद एक 17 वर्ष पुराने धोखाधड़ी के मामले में पटना कलेक्ट्रेट से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई थी.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका, बांकीपुर से प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द

वीणा मानवी ने जताया था शक

बता दें कि वीणा मानवी ने कल गिरफ्तारी के दौरान ही इसकी आशंका जताई थी कि उनके नामांकन को रद्द किया जा सकता है. अब उनकी बात सच साबित हो गई है. कल (सोमवार) तेज प्रताप यादव दिल्ली में थे और उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वे पटना आएंगे तो इस पूरे मामले को देखेंगे.

तेज प्रताप यादव के लिए झटका

बांकीपुर सीट से नामांकन रद्द होने के चलते तेज प्रताप यादव को झटका लगा है. वीणा मानवी के जीतने की संभावना ना के बराबर थी लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही जेजेडी के लिए बुरी खबर आ गई है. अब बांकीपुर से देखें तो केवल तीन पार्टियों में मुकाबला होगा. बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज के बीच टक्कर होगी. हालांकि पहले भी इन्हीं तीन पार्टी के प्रत्याशियों में लड़ाई थी. अब देखना होगा कि 3 अगस्त को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं.

यह भी पढ़ें- 2024 में ग्रेजुएट और अकांउट में 9 लाख, मैट्रिक के बाद इंटर नहीं? BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा घिरे

Published at : 14 Jul 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS Bankipur By-Election Veena Manvi
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