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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अठावले की जरूर कोई बात हुई होगी...', अब JDU ने कर दिया शरद पवार गुट के NDA में शामिल होने का दावा

'अठावले की जरूर कोई बात हुई होगी...', अब JDU ने कर दिया शरद पवार गुट के NDA में शामिल होने का दावा

Neeraj Kumar on Sharad Pawar: बिहार की सत्ताधारी पार्टी JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि रामदास अठावले और दिग्गज नेता शरद पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर 'कहीं ना कहीं चर्चा' हुई होगी.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 15 Jun 2026 02:06 PM (IST)
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  • केंद्रीय मंत्री अठावले ने शरद पवार को NDA में शामिल होने की सलाह दी.
  • जदयू ने कहा अठावले-पवार ने अपने राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की होगी.
  • यह सलाह कांग्रेस में विलय की अटकलों के बीच आई.

विपक्षी कांग्रेस और NCP (SP) के बीच संभावित विलय की अटकलों के बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) (RPI-A) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता शरद पवार  को BJP के नेतृत्व वाले NDA में शामिल होने की सलाह दी थी. इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है.

इस बयान के बाद बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल (JDU) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि रामदास अठावले और दिग्गज नेता शरद पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर 'कहीं ना कहीं चर्चा' हुई होगी तभी वो आत्मविश्वास से बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े. 

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JDU प्रवक्ता ने क्या कहा?

JDU प्रवक्ता नीरज ने मीडिया से बातचीत में कहा, "केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले एक वरिष्ठ नेता हैं, और  नेता शरद पवार भी उम्र के उस पड़ाव पर हैं और एक अनुभवी राजनेता हैं.  इसलिए, उनके राजनीतिक भविष्य के मूल्यांकन पर संवाद हुआ होगा. तभी न वो निश्चितता के साथ कह रहे हैं कि हमारे साथ आयें." हालांकि, शरद पवार और रामदास अठावले की ओर से इस तरह की संभावनाओं पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है. 

क्या कहा था अठावले ने?

दरअसल, अठावले ने शनिवार (13 जून) को कहा था कि उन्होंने खुद पहले पवार को अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी, लेकिन अब उस पुरानी पार्टी में कोई दम नहीं बचा है. अठावले ने  कहा था, "कांग्रेस में जाने के बजाय, उन्हें NDA में आना चाहिए. अगर उन्हें BJP से कोई दिक्कत है, तो उन्हें RPI में विलय कर लेना चाहिए." गौर हो कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें हैं कि ममता बनर्जी और शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर सकते हैं. हालांकि, कांग्रेस ने इस तरह की संभावनाओं से इंकार किया था. 

संजय राउत के बयान ने अटकलों को दी हवा

वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में TMC को मिली करारी हार के बाद शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सुझाव दिया था कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) और एनसीपी (SP) जैसी पार्टियां को वापस कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए ताकि बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प खड़ा किया जा सके. बता दें कि TMC और एनसीपी (SP) को बनाने वाले नेता पहले कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े थे, लेकिन बाद में इन नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी. हालांकि, अभी तक किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव की कोई पुष्टी नहीं हुई है, लेकिन अटकलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है इसलिए ये मामला आये दिन किसी न किसी कारण चर्चा में रह रहा है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 15 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
JDU RAMDAS ATHAWALE SHARAD PAWAR BIHAR NEWS NEERAJ KUMAR
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