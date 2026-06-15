'अठावले की जरूर कोई बात हुई होगी...', अब JDU ने कर दिया शरद पवार गुट के NDA में शामिल होने का दावा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय मंत्री अठावले ने शरद पवार को NDA में शामिल होने की सलाह दी.

जदयू ने कहा अठावले-पवार ने अपने राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की होगी.

यह सलाह कांग्रेस में विलय की अटकलों के बीच आई.

विपक्षी कांग्रेस और NCP (SP) के बीच संभावित विलय की अटकलों के बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) (RPI-A) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता शरद पवार को BJP के नेतृत्व वाले NDA में शामिल होने की सलाह दी थी. इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है.

इस बयान के बाद बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल (JDU) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि रामदास अठावले और दिग्गज नेता शरद पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर 'कहीं ना कहीं चर्चा' हुई होगी तभी वो आत्मविश्वास से बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े.

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Patna, Bihar: JD(U) chief spokesperson Neeraj Kumar says, "Union Minister Ramdas Athawale is a senior leader, and respected leader Sharad Pawar is also at an advanced stage of his age and an experienced politician. Therefore, their political future must have been assessed and… pic.twitter.com/WZUQzMfsSD — IANS (@ians_india) June 15, 2026

JDU प्रवक्ता ने क्या कहा?

JDU प्रवक्ता नीरज ने मीडिया से बातचीत में कहा, "केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले एक वरिष्ठ नेता हैं, और नेता शरद पवार भी उम्र के उस पड़ाव पर हैं और एक अनुभवी राजनेता हैं. इसलिए, उनके राजनीतिक भविष्य के मूल्यांकन पर संवाद हुआ होगा. तभी न वो निश्चितता के साथ कह रहे हैं कि हमारे साथ आयें." हालांकि, शरद पवार और रामदास अठावले की ओर से इस तरह की संभावनाओं पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है.

क्या कहा था अठावले ने?

दरअसल, अठावले ने शनिवार (13 जून) को कहा था कि उन्होंने खुद पहले पवार को अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी, लेकिन अब उस पुरानी पार्टी में कोई दम नहीं बचा है. अठावले ने कहा था, "कांग्रेस में जाने के बजाय, उन्हें NDA में आना चाहिए. अगर उन्हें BJP से कोई दिक्कत है, तो उन्हें RPI में विलय कर लेना चाहिए." गौर हो कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबरें हैं कि ममता बनर्जी और शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर सकते हैं. हालांकि, कांग्रेस ने इस तरह की संभावनाओं से इंकार किया था.

संजय राउत के बयान ने अटकलों को दी हवा

वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में TMC को मिली करारी हार के बाद शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने सुझाव दिया था कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) और एनसीपी (SP) जैसी पार्टियां को वापस कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए ताकि बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प खड़ा किया जा सके. बता दें कि TMC और एनसीपी (SP) को बनाने वाले नेता पहले कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े थे, लेकिन बाद में इन नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी. हालांकि, अभी तक किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव की कोई पुष्टी नहीं हुई है, लेकिन अटकलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है इसलिए ये मामला आये दिन किसी न किसी कारण चर्चा में रह रहा है.

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