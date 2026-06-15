कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'

महाराष्ट्र के विपक्षी दल NCP-शरद पवार गुट का कांग्रेस में विलय होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हाल ही में संजय राउत और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं ने क्षेत्रीय पार्टियों से आग्रह किया था कि कांग्रेस में विलय कर उसे मजबूत बनाने में सहयोग करें. अब इन अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI-A) के प्रमुख रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है. अठावले ने शरद पवार को सलाह दी है कि कांग्रेस में जाने से बेहतर है कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA में शामिल हों.

रामदास अठावले का दावा है कि उन्होंने पहले खुद शरद पवार को सलाह दी थी कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लें, लेकिन अब कांग्रेस ताकतवर नहीं रही. अब कांग्रेस में कोई दम नहीं बचा है, इसलिए समझदारी इस बात में है कि वह NDA का हिस्सा बन जाएं.

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'चाहें तो RPI (अठावले) में विलय कर लें शरद पवार'

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रामदास अठावले ने तंज भरे लहजे में यह भी कहा कि अगर शरद पवार को बीजेपी से कोई दिक्कत है तो चाहें तो अपनी पार्टी का विलय RPI (A) में भी कर सकते हैं. दरअसल, इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की NCP-SP जैसे क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में विलय की सलाह देते हुए कहा था कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार किया जाना जरूरी है. संजय राउत ने यह भी कहा था कि शरद पवार को इन छोटी पार्टियों को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए अहम भूमिका निभानी होगी.

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