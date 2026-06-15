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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'

कांग्रेस नहीं, NDA में शामिल होंगे शरद पवार? रामदास अठावले ने दिया ऑफर, बोले- 'अगर चाहें तो...'

Ramdas Athawale on Sharad Pawar: रामदास अठावले ने तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार अगर चाहें तो वह RPI (A) में भी विलय कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अब ताकतवर नहीं रही, उसमें विलय समझदारी नहीं है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 15 Jun 2026 08:11 AM (IST)
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महाराष्ट्र के विपक्षी दल NCP-शरद पवार गुट का कांग्रेस में विलय होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हाल ही में संजय राउत और अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं ने क्षेत्रीय पार्टियों से आग्रह किया था कि कांग्रेस में विलय कर उसे मजबूत बनाने में सहयोग करें. अब इन अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI-A) के प्रमुख रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है. अठावले ने शरद पवार को सलाह दी है कि कांग्रेस में जाने से बेहतर है कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA में शामिल हों.

रामदास अठावले का दावा है कि उन्होंने पहले खुद शरद पवार को सलाह दी थी कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लें, लेकिन अब कांग्रेस ताकतवर नहीं रही. अब कांग्रेस में कोई दम नहीं बचा है, इसलिए समझदारी इस बात में है कि वह NDA का हिस्सा बन जाएं. 

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'चाहें तो RPI (अठावले) में विलय कर लें शरद पवार'

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रामदास अठावले ने तंज भरे लहजे में यह भी कहा कि अगर शरद पवार को बीजेपी से कोई दिक्कत है तो चाहें तो अपनी पार्टी का विलय RPI (A) में भी कर सकते हैं. दरअसल, इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की NCP-SP जैसे क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में विलय की सलाह देते हुए कहा था कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार किया जाना जरूरी है. संजय राउत ने यह भी कहा था कि शरद पवार को इन छोटी पार्टियों को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए अहम भूमिका निभानी होगी. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 15 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE Maharashtra News Sharad Pawar NDA NCP SP CONGRESS
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