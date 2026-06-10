ऑपरेशन 'ब्लू स्टार' को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन के बयान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. यहां तक कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई है. वहीं अब उनके बयान को लेकर पूर्व सीएम शरद पवार ने गिरीश महाजन पर निशाना साधा है.

दरअसल, गिरीश महाजन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को 'काला दिन' बताया. अब इस पर शरद पवार ने कहा, "महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के एक मंत्री कल सिख समाज के कार्यक्रम में गए थे. उनके वहां जाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है. लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया, वह हास्यास्पद था. उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी करते हुए इंदिरा गांधी की आलोचना की. इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद देश को संगठित करने का काम किया."

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'इंदिरा गांधी ने देश की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया'

मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने आगे कहा, "इंदिरा गांधी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. वह एक महान व्यक्तित्व थीं. इंदिरा गांधी ने कभी देश की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया."

'युवाओं के मन में गलत बातें भरीं'

पवार ने ये भी कहा, "ऐसे बयान देशहित में उचित नहीं लेकिन कुछ घटनाएं हुईं. कुछ लोगों ने युवाओं के मन में गलत बातें भरकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया. उस रास्ते पर कई हत्याएं हुईं. देश को योगदान देने वाले कई अधिकारी थे, जो निष्पक्ष थे. उनमें से एक थे अरुण वैद्य जिनकी हत्या कर दी गई. इस हत्या में सिखों का हाथ था, ऐसा प्रचार कुछ लोगों ने किया. सिख समुदाय के प्रति हमारे मन में सम्मान है. लेकिन कल वहां गए मंत्री ने यह कहकर कि कांग्रेस और देश ने सिखों पर अन्याय किया, पूरे देश को गुमराह करने का काम किया."

'ऐसे बयान देश हित में उचित नहीं'

शरद पवार ने आगे कहा, "इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, और भी कई नाम लिए जा सकते हैं. लेकिन अब हमें इन बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए. महाराष्ट्र के एक मंत्री वहां जाकर यह कहते हैं कि सिखों का नरसंहार कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने किया. इस तरह के बयान देश के हित में उचित नहीं हैं."

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