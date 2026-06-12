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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशरद पवार गुट और TMC के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर AAP का बड़ा बयान, 'इससे कोई फायदा...'

शरद पवार गुट और TMC के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर AAP का बड़ा बयान, 'इससे कोई फायदा...'

TMC Crisis News: तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के विलय के मुद्दे पर आ रहे बयानों के बीच सौरभ भारद्वाज ने टिप्पणी की है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 07:50 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के विलय को लेकर सामने आ रहे बयानों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया की. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो पार्टियां कांग्रेस से समय-समय पर अलग हुईं हैं, उनके और कांग्रेस के बीच की बात है. अगर उनको लगता है कि इससे कोई फायदा है तो बिल्कुल विलय करना चाहिए और अगर उनको लगता है कि इससे फायद नहीं है तो नहीं करना चाहिए. मगर यह इन लोगों की बात है, इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं.

टीएमसी के 19 सांसदों के पार्टी से बगावती रुख अपनाने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, "जिस तरीके से एक नया ट्रेंड भारत की राजनीति में शुरू किया गया है कि आप किसी पार्टी के टिकट पर सांसद बनें, आप किसी नेता के नाम से जीतकर आएं और बाद में लालच या डर या फिर किसी और कारण से अपनी पार्टी बना लें यह सीधे तौर पर विश्वासघात है."

इस आचरण को जनता ने हमेशा बुरा कहा है- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने मामले पर आगे कहा, "इस तरीके के जो आचरण हैं इसको जनता द्वारा हमेशा से बुरा कहा जाता रहा है, लेकिन अब जो है चाणक्य नीति के नाम से इसका महिमामंडन किया जाता है जो कि गलत है. मुझे लगता है कि जो यह लेटर जो घूम रहा है यह लेटर जितना दिखा रहा है उससे ज्यादा यह बातों को छिपा रहा है."

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महुआ मोइत्रा के बयान पर क्या बोले सौरभ भारद्वाज?

महुआ मोइत्रा ने टीएमसी के बागियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जो 'गद्दार' हैं उन्हें कानून के बारे में पता नहीं और जो बागी सांसद और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए. इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमारे समाज में गद्दारों को कभी भी माफ नहीं किया गया. विभीषण ने भगवान राम का साथ देने के लिए अपने भाई के साथ गद्दारी की थी उसका भी पूरे देश में कोई मंदिर नहीं है या कोई अपने बेटे के नाम विभीषण रख दे." उन्होंने कहा, "हमारे समाज में गद्दारी को बहुत घटिया और नीचा काम माना गया है और यह जो लोग भी कर रहे हैं वह समाज के दुश्मन हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
TMC NCP AAP DELHI NEWS SAURABH BHARDWAJ
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