CM नीतीश कुमार के निर्णय पर JDU विधायक का बड़ा बयान, 'हमारा कहना है 3 महीने में…'

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM नीतीश कुमार के निर्णय पर JDU विधायक का बड़ा बयान, 'हमारा कहना है 3 महीने में…'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: जेडीयू विधायक विनय चौधरी का कहना है कि राज्यसभा जाने वाले फैसले को लेकर किसी से कोई बात नहीं की गई थी. हम लोग दुखी हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Mar 2026 02:13 PM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले निर्णय से पार्टी के विधायक भी खुश नहीं हैं. जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने शुक्रवार (06 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया. उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर तीन महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको (नीतीश कुमार) जाना पड़ रहा है?

विनय चौधरी ने कहा, "हम लोग व्यथित हैं… दुखी हैं. इस निर्णय पर हम लोगों की कोई सहमति नहीं है. नेता का निर्णय सर्वमान्य होता है, लेकिन हम लोग दुखी हैं." इस सवाल पर कि जेडीयू के कई बड़े नेताओं पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं. इस पर कहा कि हमारा सीधा कहना है कि आखिर तीन महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको (नीतीश कुमार) जाना पड़ रहा है? हम लोग सारे विधायक दुखी हैं. 

आज नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों और पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है. विनय चौधरी का यह बयान बैठक से पहले का है. उन्होंने कहा कि बैठक में हम लोग अपनी बात रखेंगे. इस फैसले को लेकर हम लोगों से कोई बात नहीं की गई थी. मुंह खोलकर अपनी बात रखेंगे. 

उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राज्य की जनता इससे दुखी है. एक सवाल के जवाब में जेडीयू विधायक ने कहा कि निशांत को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के लिए नहीं. हम लोग तो दोनों को देखना चाहते थे. हम लोग नीतीश कुमार के जाने से प्रसन्न नहीं हैं.

श्रवण कुमार ने कहा- 'फैसले के साथ हम सब खड़े हैं'

दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "...नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. नीतीश कुमार का जो राजनीतिक फैसला है, उस फैसले के साथ हम सब खड़े हैं...उनके समर्थक उनके इस निर्णय से दुखी हैं..."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 06 Mar 2026 02:08 PM (IST)
JDU Rajya Sabha Elections Nitish Kumar Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
बिहार
