CM नीतीश कुमार के निर्णय पर JDU विधायक का बड़ा बयान, 'हमारा कहना है 3 महीने में…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले निर्णय से पार्टी के विधायक भी खुश नहीं हैं. जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने शुक्रवार (06 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया. उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर तीन महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको (नीतीश कुमार) जाना पड़ रहा है?

विनय चौधरी ने कहा, "हम लोग व्यथित हैं… दुखी हैं. इस निर्णय पर हम लोगों की कोई सहमति नहीं है. नेता का निर्णय सर्वमान्य होता है, लेकिन हम लोग दुखी हैं." इस सवाल पर कि जेडीयू के कई बड़े नेताओं पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं. इस पर कहा कि हमारा सीधा कहना है कि आखिर तीन महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको (नीतीश कुमार) जाना पड़ रहा है? हम लोग सारे विधायक दुखी हैं.

आज नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों और पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है. विनय चौधरी का यह बयान बैठक से पहले का है. उन्होंने कहा कि बैठक में हम लोग अपनी बात रखेंगे. इस फैसले को लेकर हम लोगों से कोई बात नहीं की गई थी. मुंह खोलकर अपनी बात रखेंगे.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी 'कंट्रोल' करेंगे बिहार? BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त!

उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राज्य की जनता इससे दुखी है. एक सवाल के जवाब में जेडीयू विधायक ने कहा कि निशांत को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के लिए नहीं. हम लोग तो दोनों को देखना चाहते थे. हम लोग नीतीश कुमार के जाने से प्रसन्न नहीं हैं.

श्रवण कुमार ने कहा- 'फैसले के साथ हम सब खड़े हैं'

दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "...नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. नीतीश कुमार का जो राजनीतिक फैसला है, उस फैसले के साथ हम सब खड़े हैं...उनके समर्थक उनके इस निर्णय से दुखी हैं..."



यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अब परिवार ने किया विरोध, 'ललन सिंह और संजय झा सब...'