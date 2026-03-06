हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar CM News Live: किसके हाथ में होगी बिहार की कमान? मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे ये नाम

Bihar CM News Live: किसके हाथ में होगी बिहार की कमान? मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे ये नाम

Next Bihar CM News Live Updates: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. वहीं उनके बाद बिहार का सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है.

By : ज़हीन तकवी  | Updated at : 06 Mar 2026 09:06 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar CM news live updates Nitish kumar Samrat chaudhary jdu BJP vs rjd tejashwi yadav Bihar CM News Live: किसके हाथ में होगी बिहार की कमान? मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे ये नाम
बिहार सीएम न्यूज़ लाइव अपडेट
Source : ABP Live

Background

बिहार में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बिहार में सीएम पद पर कौन विराजमान होगा. ये बात तो तय है कि बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा. बीजेपी की तरफ से सीएम पद की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary), मंत्री दिलीप जायसवाल (Dilip Kumar Jaiswal), केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और पांच बार के एमएलए संजीव चौरसिया का नाम आगे चल रहा है.

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय को प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर की संभावना है. इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया.

इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. बिहार एनडीए के सभी उम्मीदवार नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार राम और उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा परिसर पहुंचे और राज्यसभा के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया.

गुरुवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास व समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, और उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है. आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है. इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है." Next Bihar Chief Minister Latest News Live

 

08:45 AM (IST)  •  06 Mar 2026

Bihar CM Live: जातीय समीकरण का रखा जाएगा ध्यान

बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाते समय दौरान जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा. सीएम पद की रेस में सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है, जो कोइरी (कुशवाहा) जाति से आते हैं. जबकि विजय सिन्हा (भूमिहार), मंगल पांडे (ब्राह्मण) जो बंगाल के प्रभारी भी हैं उनका नाम भी रेस में आगे है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद को लेकर इसलिए चर्चा है कि वह बिहार में बड़ा ओबीसी चेहरा हैं. जबकि विधायक संजीव चौरसिया ओबीसी चेहरा होने के साथ-साथ काफी अनुभवी भी हैं.

08:39 AM (IST)  •  06 Mar 2026

Bihar CM Live: सीएम पद की रेस में ये नाम आगे

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा. ऐसे में इस सीएम पद की रेस में कई नाम सामने आए हैं, जिनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और पांच बार के एमएलए संजीव चौरसिया का नाम शामिल है. 

Load More
Tags :
Patna News BJP Nitish Kumar Bihar CM BIHAR NEWS
New Update
Embed widget