हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अब परिवार ने किया विरोध, 'ललन सिंह और संजय झा सब...'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अब परिवार ने किया विरोध, 'ललन सिंह और संजय झा सब...'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को जेडीयू के कार्यकर्ता साजिश बता रहे थे. अब परिवार भी यही कह रहा है. सीएम के साले अनिल कुमार ने प्रतिक्रिया दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Mar 2026 01:41 PM (IST)
राज्यसभा जाने का फैसला लेकर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सबको हैरान कर दिया है. उनके बिहार छोड़ने से ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि परिवार के लोग भी गम में हैं. परिवार भी नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं. सीएम ने भले एक्स पर पोस्ट कर यह कहा कि वे अब राज्यसभा जाना चाहते हैं लेकिन परिवार इस फैसले को साजिश बता रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साले अनिल कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Lalan Singh) और सांसद संजय झा (Sanjay Jha) पर गंभीर आरोप लगाया है.

'बिना साजश के तो ये नहीं हो सकता'

मीडिया से बातचीत में अनिल कुमार ने कहा, "कार्यकर्ताओं का तो साफ कहना है कि ललन सिंह और संजय झा सब कर रहे हैं. टिकट बंटवारे के समय से ही यह सब हुआ है. चिराग पासवान को इतनी सीट देने की क्या जरूरत थी. वहीं तो खेला हुआ है. बिना साजिश के तो ये नहीं हो सकता है." 

'…तब तक पार्टी नहीं बचेगी'

अनिल कुमार ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के 110 दिन बाद ही राज्यसभा का कैंडिडेट बन गए. उन्होंने कहा कि यहां पूरी पार्टी में रावण बैठा है. जब तक निशांत (नीतीश कुमार के बेटे) नहीं आएगा पार्टी नहीं बचेगी.

पीएम मोदी के पोस्टर पर पोता कालिख

उधर पटना में जेडीयू के नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोता. नीतीश कुमार के फैसले का विरोध किया. बता दें कि बीते गुरुवार (05 मार्च, 2026) को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन किया था. इसके बाद से ही जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है. कार्यकर्ता इसे साजिश बता रहे हैं. नीतीश कुमार को इस फैसले को वापस लेने के लिए कह रहे हैं. 

उधर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है. आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "सच सामने आ गया है! नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से नहीं, बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भारी दबाव में इस्तीफा देकर राज्यसभा का नामांकन किया है. चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का वादा था '25 से 30, फिर से नीतीश', लेकिन पहले ही बजट सत्र में, मात्र 3 महीने के अंदर बीजेपी ने उन्हें 'फिनिश' कर दिया."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 06 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Sanjay Jha Rajya Sabha Elections Lalan Singh Nitish Kumar BIHAR NEWS
Embed widget