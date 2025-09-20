हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: 'अपने पिता की गलतियों को...', JDU नेता की तेजस्वी यादव को नसीहत, जानें क्या कहा?

Bihar Politics: 'अपने पिता की गलतियों को...', JDU नेता की तेजस्वी यादव को नसीहत, जानें क्या कहा?

JDU Leader Neeraj Kumar: नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि यह बहुत ही अच्छा समय है. पितृपक्ष का समय चल रहा है. आप अपने पिता की गलती को सुधार लीजिए.

By : आईएएनएस | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 20 Sep 2025 08:37 PM (IST)

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' को लेकर प्रतिक्रिया दी. शनिवार को उन्होंने कहा कि तेजस्वी निसंदेह यात्रा निकाल सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें इस यात्रा में युवाओं की नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए. उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अभी तक उन्होंने नौकरी के बदले ली गई युवाओं की जमीन वापस क्यों नहीं की?

नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर कटाक्ष

नीरज कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव से जब इस संबंध में सवाल करो, तो वे कहते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी. मेरी तो उस समय मूंछ भी नहीं आई थी तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही अच्छा समय है. पितृपक्ष का समय चल रहा है. आपके पास अच्छा समय है, आप अपने पिता की गलती को सुधार लीजिए और जिन लोगों से आपके पिता ने जमीन ली थी, उन्हें वापस लौटा दीजिए.

उन्होंने कहा कि "मैं तो कहूंगा कि यह सभी जमीन आप पिछड़ों और अतिपिछड़ों को लौटा दीजिए. ऐसा करने से आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा." लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के उस पोस्ट पर भी जदयू नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा एक बहन और एक बेटी का फर्ज निभाया। मेरी अपनी खुद की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है.

इस पर नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त की है. अब मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद यादव के पाले में गेंद है. उनको ही मुख्य फैसला लेना है। उन्हें अपनी बेटी के मन की पीड़ा का ध्यान रखना होगा और इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना होगा.

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के उस बयान को निंदनीय बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के घर में आग लगा देंगे. नीरज कुमार ने कहा कि यह बयान सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि घर में आग लगाने की क्या जरूरत है. राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. राजनीति में वाणी का तीर इतना धारदार होता है कि वह अंदर तक किसी को भी घायल कर जाता है.

यासीन मलिक के दावे पर क्या बोले नीरज कुमार?

उन्होंने यासीन मलिक के उस दावे पर भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि मनमोहन सिंह ने हाफिज सईद से मुलाकात के बाद मेरा आभार प्रकट किया था. जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, 'मैं समझता हूं कि अभी इस विषय पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर विषय है और जब तक इसका आत्मावलोकन नहीं किया जाता, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं रहेगा.

ये भी पढे़ं: Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...

Published at : 20 Sep 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
BIhar Politics TEJASHWI YADAV NEERAJ KUMAR PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
SL vs BAN: श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
SL vs BAN: श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
इंडिया
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
ब्यूटी
Morning Skin Care Tips: सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक
सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक
जनरल नॉलेज
City Of Diamonds: उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'हीरे का शहर,' जानिए क्या है इस नाम के पीछे की वजह
उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'हीरे का शहर,' जानिए क्या है इस नाम के पीछे की वजह
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget