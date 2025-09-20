बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार 20 तारीख को वैशाली जिले में अपनी अधिकार यात्रा का समापन किया. इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आम लोग और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे. तेजस्वी यादव ने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर कई तीखे वार किए और लोगों से इस बार महागठबंधन की बेहतर सरकार देने का वादा भी किया.

'पिछले 20 सालों में NDA ने क्या किया'

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "पिछले 20 सालों में NDA ने लोगों के लिए क्या किया है? उन्होंने बिहार को लूटा है और अभी भी लूट रहे हैं. प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान किया, कई अधिकारियों के घरों में पैसा मिल रहा है. बिहार की जनता सब जानती है."

उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह कोई भी हो. पिछली बार, केवल वोट ही नहीं चुराए गए थे, हमारी सीटें भी चुराई गई थीं. वरना, पिछली बार ही हमारी सरकार बन जाती, लेकिन इस बार, हम कोई बेईमानी नहीं होने देंगे और सरकार बनाएंगे."

तेजस्वी यादव ने ये भी कहा, "हमें इतनी बड़ी भीड़ और समर्थन की उम्मीद नहीं थी. लोग दिन-रात, धूप-बारिश की परवाह किए बिना इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है. लोग बदलाव के मूड में हैं. लोगों को हमसे उम्मीदें हैं.

भ्रष्टाचारियों को बचाने का सरकार पर आरोप

उन्होंने आगे कहा कि "बिहार के लोगों को कलम, कारखाने, काम का हक़ मिलना चाहिए. वे चाहते हैं कि बिहार में निवेश हो, कारखाने लगें, रोज़गार मिले, पलायन से मुक्ति मिले. इस सरकार ने लोगों को क्या दिया. लोगों को घर में घुसकर गोली मारी जा रही है. भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार उन्हें बचा रही है."

