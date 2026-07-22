'लोगों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन...', दिल्ली प्रोटेस्ट पर बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के नेता दीपक प्रकाश का बयान सामने आया है, दीपक प्रकाश ने कहा, "सरकार ने पेपर लीक मामले में सभी आवश्यक कार्रवाई की है. सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर लगातार काम कर रही है. लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह संविधान के दायरे में होना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. सरकार सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील है, हर चिंता सुनती है और आवश्यक कार्रवाई करती है."

दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर में नीट पेपर में सरकार से जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का यह आंदोलन उस दिन उग्र हो गया, जब 20 जुलाई को छात्र संसद की तरफ कूच करने के लिए चल पड़े. छात्रों को रोकने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले भी दागे.

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प्रदर्शनकारियों पर एक्शन शुरू

वहीं, दिल्ली में 20 जुलाई सोमवार को हुए CJP के 'चलो संसद' मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है. दिल्ली के पांच थानों में अब तक 10 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं. इनमें से एक FIR 21 जुलाई को कनॉट प्लेस पर RAF जवान पर हमले मामले में भी हुई है. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में ये प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं पीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन

वहीं, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों से मारपीट और बर्बरता के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस की पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया.

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