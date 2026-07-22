दिल्ली के बाद अब पटना में छात्रों का मार्च, आंसू गैस छोड़े गए, पुलिस ने चलाई वॉटर कैनन

दिल्ली में संसद भवन मार्च के दौरान जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी कुछ वैसी ही तस्वीर बुधवार (22 जुलाई, 2026) को राजधानी पटना में दिखी. आइसा ने बुधवार की सुबह राजभवन (लोकभवन) मार्च निकाला. इस दौरान गांधी मैदान के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया.

गांधी मैदान के होटल मौर्या के पास पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद छात्रों के साथ झड़प हो गई. ऐसे में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे. साथ ही वॉटर कैनन से पानी की बौछार कर उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की गई.

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे सीजेपी के आंदोलन का इस संगठन ने समर्थन किया और पटना की सड़कों पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया. वॉटर कैनन से पानी के बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भी ये छात्र सड़क पर डटे रहे.

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मीडिया पर भी छात्रों ने निकाला गुस्सा

इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मीडियाकर्मियों पर भी गुस्सा निकाला. कई चैनल के पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई. एबीपी न्यूज़ के सवंददाता आर्यन आनंद का सिर फट गया. एबीपी डिजिटल के दूसरे रिपोर्टर परमानंद के साथ भी धक्का-मुक्की की गई. उन्हें हल्की चोटें आईं.

अन्य चैनलों के संवाददाताओं के साथ भी ऐसा ही किया गया. यानी छात्रों का गुस्सा साफ झलक रहा था कि कैसे वे नीट पेपर लीक से नाराज हैं. छात्रों की एक ही मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए.

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