स्पीकर के इस फैसले पर भड़के सपा चीफ ने लोकसभा में BJP के साथ कांग्रेस को भी घेरा ? दिया ये बयान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव लोकसभा की कार्यवाही के दौरान उस वक्त भड़क गए जब स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच बात हो गई है. चर्चा के लिए सरकार तैयार है.

अखिलेश इस बात से नाराज दिखे कि स्पीकर ने सिर्फ कांग्रेस और संसदीय कार्य मंत्री को बोलने को कहा. आपने इनको (कांग्रेस) बुलवा दिया, इनको (सरकार) बुलवा दिया, आपने समझौता कर लिया क्या? इसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि आपके आपस के विवाद को मैं सीट पर बैठकर नहीं निपटा सकता.

दिल्ली में लाठीचार्ज पर लोकसभा में गरजे सपा चीफ अखिलेश यादव, सरकार से पूछा- क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?

यूपी के पूर्व सीएम के इस रुख से यह संकेत मिल रहे हैं कि अब विपक्षी गठबंधनों में आंदोलन को लकेर श्रेय लेने की होड़ मच सकती है.

21 जुलाई को जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरना दे रहे थे तो वहां अखिलेश भी पहुंचे थे. इस धरने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी.

प्रश्नकाल चढ़ा हंगामें की भेंट

संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रशनकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. दोनों सदनों में हुए हंगामे के कारण पहले लोकसभा में प्रश्न काल नहीं चल सका और फिर राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही. यहां सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद लोकसभा व राज्यसभा में शोर व हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी. इस बीच विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की.इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई सांसद शामिल हुए.