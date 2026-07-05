बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, सियासी डेब्यू में लगा पाएंगे बीजेपी के गढ़ में सेंध?

बिहार की बांकीपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर जन सुराज के प्रत्याशी होंगे. बिहार जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि आज कोर कमेटी में सर्वसम्मति फैसला हुआ कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे. बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 3 अगस्त को मतों की गिनती की जाएगी.

वहीं जन सुराज के प्रत्याशी घोषित होने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं और जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं, मजबूती से बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे. जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. जीता तो विधानसभा में जनता की आवाज उठेगी.

यह उपचुनाव बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा है- पीके

प्रशांत किशोर ने कहा यह उपचुनाव बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा है, जनता क्या निर्णय लेगी यह देखना है. बांकीपुर की जनता से कहना है कि जो कैंडिडेट काम करने वाला हो उसको वोट करें चाहे जो भी हो. इस उपचुनाव से सरकार तो नहीं बदलेगी लेकिन बिहार की राजनीति व बिहार को नई दिशा मिल सकती है.

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नितिन नवीन इस सीट से रहे हैं विधायक

पटना की बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक रह चुके हैं. नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई, जिससे उपचुनाव जरूरी हो गया.

बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़े थे प्रशांत किशोर

बता दें कि बिहार में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और इसके बजाय अपनी पार्टी का आधार मजबूत करने पर ध्यान दिया था. हालांकि इस चुनाव उनकी पार्टी राज्य में अपना खाता खोलने में नाकाम रही, बल्कि उसे केवल 4 प्रतिशत के आसपास वोट मिले थे.