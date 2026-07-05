हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, सियासी डेब्यू में लगा पाएंगे बीजेपी के गढ़ में सेंध?

बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, सियासी डेब्यू में लगा पाएंगे बीजेपी के गढ़ में सेंध?

Bankipur By Election 2026: बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक रह चुके हैं. बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 05 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की बांकीपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर जन सुराज के प्रत्याशी होंगे. बिहार जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि आज कोर कमेटी में सर्वसम्मति फैसला हुआ कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे. बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 3 अगस्त को मतों की गिनती की जाएगी.

वहीं जन सुराज के प्रत्याशी घोषित होने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं और जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं, मजबूती से बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे. जनता का आशीर्वाद मिला तो जीतेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. जीता तो विधानसभा में जनता की आवाज उठेगी. 

यह उपचुनाव बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा है- पीके

प्रशांत किशोर ने कहा यह उपचुनाव बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा है, जनता क्या निर्णय लेगी यह देखना है. बांकीपुर की जनता से कहना है कि जो कैंडिडेट काम करने वाला हो उसको वोट करें चाहे जो भी हो. इस उपचुनाव से सरकार तो नहीं बदलेगी लेकिन बिहार की राजनीति व बिहार को नई दिशा मिल सकती है.

बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला

नितिन नवीन इस सीट से रहे हैं विधायक

पटना की बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से विधायक रह चुके हैं. नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई, जिससे उपचुनाव जरूरी हो गया.

बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़े थे प्रशांत किशोर

बता दें कि बिहार में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था और इसके बजाय अपनी पार्टी का आधार मजबूत करने पर ध्यान दिया था. हालांकि इस चुनाव उनकी पार्टी राज्य में अपना खाता खोलने में नाकाम रही, बल्कि उसे केवल 4 प्रतिशत के आसपास वोट मिले थे.

और पढ़ें
Published at : 05 Jul 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
BJP PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bankipur By Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, सियासी डेब्यू में लगा पाएंगे बीजेपी के गढ़ में सेंध?
बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, सियासी डेब्यू में लगा पाएंगे बीजेपी के गढ़ में सेंध?
बिहार
बिहार के जहानाबाद में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली
बिहार के जहानाबाद में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली
बिहार
बिहार: मनाली से लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो ट्रेलर में घुसी, हादसे में पती-पत्नी समेत 3 की मौत
बिहार: मनाली से लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो ट्रेलर में घुसी, हादसे में पती-पत्नी समेत 3 की मौत
बिहार
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
बॉलीवुड
Exclusive: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रैट संग फर्स्ट वेडिंग फोटो
Exclusive: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रैट संग फर्स्ट वेडिंग फोटो
विश्व
पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति
पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति
क्रिकेट
39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया
39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget