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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला

बिहार में जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा कदम, लिया ये फैसला

Bihar News: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार का मानना है कि राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के बाद गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 04 Jul 2026 06:08 PM (IST)
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कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता को फौरन न्याय दिलाने के लिए बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अपराध पर नियंत्रण और मामलों के जल्द निपटारे के लिए राज्य सरकार 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी. 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा, ''राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.''

आपराधिक मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी 

सरकार का मानना है कि इस कदम से गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा. इस पहल से लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी.

न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार (04 जुलाई) को बोधगया में आयोजित 'नए आपराधिक विधियों पर दो दिवसीय राज्य-स्तरीय सम्मेलन' को संबोधित किया. उन्होंने न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर खास जोर दिया. सीएम ने कहा कि बिहार की पहचान हमेशा से 'न्याय के साथ विकास' की रही है.

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी- सम्राट चौधरी

उन्होंने एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''नई आपराधिक विधियों का उद्देश्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और कानून का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करना है. बिहार सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के शासन को पूरी दृढ़ता के साथ स्थापित किया जाएगा.''

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Published at : 04 Jul 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Fast Track Court Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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