तेज प्रताप यादव की पार्टी का बड़ा खुलासा, कार्यकर्ता ने लगाए थे मारपीट-न्यूड वीडियो के आरोप

जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के साथ अक्सर वीडियो में दिखने वाले अविनाश नाम के कार्यकर्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. अविनाश का आरोप है कि तेज प्रताप यादव के आवास के अंदर उनके साथ मारपीट की गई और न्यूड वीडियो शूट किया गया. इस पर जन शक्ति जनता दल की प्रतिक्रिया सामने आई है.

जन शक्ति जनता दल ने कहा, "मीडिया में एक भ्रामक खबर चलाई जा रही है. हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं. इनका कोई आधार नहीं है. ये पॉलिटिकल साजिश है. पॉलिटिकल साजिश के तहत एक लड़के का दुरुपयोग कर, वो 20-21 साल का बच्चा है, राजनीतिक समझ कम है, उसको भ्रमित करके इस तरह की खबरें प्रसारित की गई हैं. इसका पार्टी खंड करती है."

असामाजिक तत्व छवि को धूमिल करना चाहते हैं- पार्टी

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पार्टी ने साफ किया, "लगातार कई दिनों से हमारे नेता तेज प्रताप यादव की छवि को कई असामाजिक तत्व धूमिल करना चाहते हैं. आज भी सुबह से आप एक भ्रामक वीडियो देख रहे होंगे. एक बच्चा कह रहा है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है. इस तरह के प्रोपेगेंडा का हम खंडन करते हैं. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं."

पीटने और न्यूड वीडियो बनाने के आरोपों पर पार्टी ने क्या कहा?

अविनाश के पीटने और न्यूड वीडियो बनाने के आरोपों पर पार्टी ने कहा, "इसका कोई प्रमाण नहीं है. दो गुटों के बीच की लड़ाई थी. जिस लड़के ने आरोप लगाया है उसके सोशल मीडिया को देखिएगा तो लाइव आकर एक दूसरे को गालियां दी हैं. हमारे नेता इतने सहज है कि हर व्यक्ति से मिल लेते हैं. कई लोग महुआ से आते हैं तो हमारे नेता मिलते हैं. इसमें कोई कोताही नहीं करते हैं. वो कल नेता जी के साथ यहां पर आए जरूर थे. नेता जी ने उनको कहा कि ये तुम दोनों के बीच का मामला है और दोनों को चलता कर दिया."

जन शक्ति जनता दल के एक नेता ने मीडिया से कहा कि जब ये बात हमारे विरोधियों को पता चली तो उस लड़के का माइंडवॉश किया और इनके (तेज प्रताप यादव) विरुद्ध में प्रोपेगेंडा चलाने का मजबूर किया.