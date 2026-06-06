राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आती है, तो जनता सुरक्षा मुहैया कराएगी. एक व्यक्ति इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री बना और फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं. सुरक्षा उन लोगों को दी गई है जिन्हें मच्छर भी नहीं काटता है.

आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने आगे कहा, ''हमने फैसला किया है कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए. जनता सुरक्षा मुहैया कराएगी." गृह विभाग से जारी पत्र के अनुसार, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को दी गई ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा हटा ली गई है.

नीतीश कुमार और निशांत की सुरक्षा पर RJD का सरकार का तंज

उधर आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की सुरक्षा पर तंज कसा. आरजेडी ने एक्स पर लिखा, ''नीतीश कुमार जी गंभीर रूप से अस्वस्थ है इसलिए उनकी सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखते हुए उनकी गाड़ी पटना एयरपोर्ट के अंदर सीधे रनवे तक जाएगी, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बिहार सरकार की Z+ सुरक्षा और केंद्र सरकार की CRPF कवर के साथ Z+ श्रेणी सुरक्षा मिली है.''

बंगले को लेकर भी RJD ने नीतीश का जिक्र कर सरकार को घेरा

आरजेडी ने एक्स पोस्ट में आगे लिखा, ''नीतीश कुमार को बिहार में 5 एकड़ का बंगला और दिल्ली में सबसे बड़ा टाइप-8 श्रेणी का बंगला मिला हुआ है. बेटे निशांत कुमार को Z श्रेणी की सुरक्षा और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष के नाम कर्णांकित 5 एकड़ के बंगले को अकर्णांकित करते निशांत को आवंटित किया गया है.''

नीतीश कुमार जी गंभीर रूप से अस्वस्थ है इसलिए उनकी सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखते हुए उनकी गाड़ी पटना एयरपोर्ट के अंदर सीधे रनवे तक जाएगी, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बिहार सरकार की Z+ सुरक्षा और केंद्र सरकार की CRPF कवर के साथ Z+ श्रेणी सुरक्षा मिली है।



नीतीश कुमार को बिहार… — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) June 6, 2026

निशांत कुमार को आलीशान पेंटहाउस फ्लैट गिफ्ट में मिला- RJD

RJD ने आगे लिखा, ''मानसिक रूप से अस्वस्थ नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों बाप-बेटे Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में पटना के दो अलग-अलग 5-5 एकड़ के बंगलों और दिल्ली के बंगलों में रहेंगे. निशांत कुमार को पटना में ललन सिंह द्वारा एक आलीशान पेंटहाउस फ्लैट गिफ्ट में मिला है और नीतीश कुमार का निजी बंगला वसंत कुंज में संजय झा के बगल में मिला है.''

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