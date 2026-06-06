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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू यादव और राबड़ी देवी की Z प्लस सिक्योरिटी हटाने पर बोले जीतन राम मांझी, 'अगर इनको दिक्कत है तो..'

लालू यादव और राबड़ी देवी की Z प्लस सिक्योरिटी हटाने पर बोले जीतन राम मांझी, 'अगर इनको दिक्कत है तो..'

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा कि सरकार सबकी सुरक्षा के बारे में सोचती है. सुरक्षा का जिम्मा सरकार पर है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 06 Jun 2026 06:07 PM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दी गई ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है. अगर सुरक्षा में कटौती की गई है तो यह सरकार का मामला है. अगर इनको दिक्कत है तो विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए थी.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''सरकार सबकी सुरक्षा के बारे में सोचती है. सुरक्षा का जिम्मा सरकार पर है. अगर सुरक्षा में कटौती की गई है तो यह सरकार का मामला है, इसपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं. अगर इन्हें दिक्कत है तो विनम्रता से बात संज्ञान में लानी चाहिए थी. हम समझते हैं कि इसके लिए आंदोलन करना उचित नहीं है.'' 

लालू यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा हटाई गई

बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दी गई ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है. साथ ही, पूर्व विधायक तेजप्रताप यादव की ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा भी हटा दी गई है. राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया. सरकार ने कहा कि यह निर्णय चार जून को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर लिया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को दी गई ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है. 

यह सस्ती और बेहद घटिया राजनीति- आरजेडी

उधर, आरजेडी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा घटाने की कार्रवाई बदले की नीयत से की गई है. लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा घंटों में कटौती पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा, “यह सस्ती और बेहद घटिया राजनीति है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव न केवल बिहार बल्कि देश के बड़े नेता हैं. वे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. राबड़ी देवी भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं.”

Bihar Politics: 'जिनको सिक्योरिटी चाहिए वे...', लालू-राबड़ी की Z+ सुरक्षा हटाए जाने पर बोले प्रशांत किशोर

Published at : 06 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Lalu Yadav Jitan Ram Manjhi Rabri Devi 'Z' Plus Security BIHAR NEWS
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