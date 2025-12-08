RJD से निष्कासित रितु जायसवाल का क्या होगा अगला सियासी कदम? दिया ये बड़ा संकेत
Ritu Jaiswal News: आरजेडी से निष्कासित रितु जायसवाल ने कहा कि अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी. RJD ने रितु को 5 साल के लिए निष्कासित किया था.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से निष्कासित रितु जायसवाल ने नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं. उन्होंने सोमवार (08 दिसंबर) को कहा कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी में महिलाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलेगा. हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि वो महिलाओं से संवाद करके उनकी राय के आधार पर राजनीतिक पार्टी के गठन पर विचार करेंगी.
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, संवाद करूंगी. इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी. एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती हो, और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो.''
अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से, संवाद करूँगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद–फरोख्त न होती…— Ritu Jaiswal (@activistritu) December 8, 2025
नई पार्टी बनी तो महिलाओं और युवाओं को अवसर- रितु जायसवाल
उनका यह संकेत ऐसे समय पर आया है जब बिहार की राजनीति में परिवारवाद, टिकट वितरण में धनबल की भूमिका, और महिलाओं को सीमित अवसर जैसे मुद्दों पर लगातार बहस जारी है. अपने संदेश में उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि यदि नयी पार्टी बनी तो उसमें महिलाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, युवाओं को नेतृत्व में अवसर मिलेगा और टिकट की खरीद-फरोख्त जैसी प्रथाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा.
RJD ने रितु को 5 साल के लिए किया था निष्कासित
विधानसभा चुनाव में परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने के बाद RJD ने रितु जायसवाल को पांच वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था. इस फैसले ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि वह राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और संगठन में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है. पिछली विधानसभा चुनाव में वह परिहार सीट से आरजेडी की प्रत्याशी थीं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिवहर सीट से राजद के टिकट पर मुकाबला किया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL