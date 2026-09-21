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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहारः शिक्षक ट्रांसफर के लिए नई तारीख जारी, 10 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

बिहारः शिक्षक ट्रांसफर के लिए नई तारीख जारी, 10 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए अब 4 से 10 अक्टूबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन होंगे. 1 अक्टूबर को विद्यालयवार रिक्तियां जारी होंगी और 12 अक्टूबर से आगे की प्रक्रिया चलेगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 21 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण(General Transfer) के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख में बदलाव किया गया है. अब राज्य के शिक्षक 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. शिक्षा विभाग ने इसके लिए संशोधित समय-सारणी जारी कर दी है.

बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत पहले सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होनी थी. हालांकि, राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव किया. अब 4 अक्टूबर से आवेदन लेने का फैसला किया गया है.

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1 अक्टूबर को जारी होगी रिक्तियों की सूची

शिक्षा विभाग की संशोधित समय-सारणी के अनुसार समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण(Mutual Transfer) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान्य स्थानांतरण के लिए विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन 1 अक्टूबर को किया जाएगा. इसके बाद शिक्षक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अपने पसंदीदा विद्यालयों का विकल्प चुन सकेंगे.

4 से 10 अक्टूबर तक भर सकेंगे विकल्प

शिक्षकों को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा. इस दौरान शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प चुनकर सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे. विभाग ने शिक्षकों से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.

12 अक्टूबर से शुरू होगी आगे की प्रक्रिया

सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सूची प्रकाशन, आपत्ति या अपील और उसके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होगी. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया 12 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलेगी. शिक्षा विभाग के इस फैसले से बाढ़ प्रभावित परिस्थितियों के कारण पहले तय समय पर आवेदन नहीं कर पाने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त समय मिलेगा.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 21 Sep 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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