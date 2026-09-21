पटना में गूंजा एकता का संदेश, CM सम्राट ने दिया ‘5 पांडव’ का फॉर्मूला

पटना के बापू सभागार में रविवार (20 सितंबर) को लव कुश सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई नेता शामिल हुए. समारोह के दौरान नेताओं ने समाज में एकजुटता बनाए रखने और आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए दूर करने की बात कही.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि समाज को एकजुट रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा, “हम एक हैं तो सेफ हैं, बंटेंगे तो कटेंगे.” कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग कोशिश करते हैं कि आपस में लोग भिड़ें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की समस्या या मतभेद सामने आते हैं तो उसे आपस में बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपील की.

सम्राट चौधरी ने बताया ‘पांच पांडव’ का फॉर्मूला

उपेंद्र कुशवाहा के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लव कुश सम्मान समारोह में गठबंधन की एकजुटता को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने एनडीए के पांच सहयोगी दलों को ‘पांच पांडव’ बताया.

CM सम्राट चौधरी ने कहा कि 2010 में जब हम साथ थे तो 206 सीट जीतकर आए थे. वहीं, 2020 में जब हम अलग हुए तो यह संख्या घटकर 127 रह गई. उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, RLM और HAM पांच पांडव की तरह मिलकर एक साथ चुनाव के मैदान में उतरे और बिहार की जनता ने उन्हें 200 के पार पहुंचा दिया.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में गठबंधन की एकजुटता को अहम बताते हुए कहा कि साथ रहने से ताकत बढ़ती है. समारोह में नेताओं के संबोधन के दौरान भी आपसी एकता और साथ में मिलकर आगे बढ़ने का संदेश प्रमुखता से सामने आया.