सम्राट या निशांत नहीं… महागठबंधन ने की JDU के इस नेता को CM बनाने की मांग, बढ़ेगी BJP की टेंशन!

नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर महागठबंधन की ओर से बड़ी मांग कर दी गई है. महागठबंधन में शामिल आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं. रविवार (22 मार्च, 2026) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है.

ललन सिंह को बताया समाजवादी नेता

अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आईपी गुप्ता पहुंचे थे. उन्होंने कहा, "मैं तो चाहता हूं पिछड़ा या अतिपिछड़ा कोई सीएम बने... लेकिन जिस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है… श्रीकृष्ण बाबू को देखिए, कर्पूरी ठाकुर को देखिए या फिर लालू यादव को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, सब समाजवादी पृष्णभूमि के लोग रहे हैं… और बिहार को समाजवादियों ने चलाया है… हमारे पास एक और नेता है जो समाजवादी पृष्ठभूमि से है और वो लगातार कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार के साथ रहे हैं तो क्यों नहीं ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए?"

आईपी गुप्ता ने ललन सिंह को लेकर आगे कहा कि वो एक समाजवादी नेता हैं और समाजवादी नेता ही बिहार को चला सकता है. इस सवाल पर कि बीजेपी चाहती है कि उसका सीएम बने. इस पर उन्होंने कहा, "वो तो चाह ही रही है… हम कहां कुछ कह रहे हैं… बनाइए जल्दी बनाइए…"

'समाजवादी के हाथ में बिहार दे दीजिए'

इस क्रम में आईपी गुप्ता से पूछा गया कि आपने ललन सिंह का नाम लिया, वो तो सवर्ण समाज से आते हैं. इस पर जवाब देते हुए कहा, "जनता ने तो स्वीकार किया है न… सवर्ण समाज से इस बार ज्यादा नेता जीत कर आए हैं. ज्यादा राजपूत… ज्यादा भूमिहार जीते हैं… अगर जनता नहीं चाहती तो ये कैसे जीतते? और बात जाति की नहीं है… ललन सिंह समाजवादी नेता हैं… तो समाजवादी के हाथ में बिहार दे दीजिए मेरे कहने का ये मतलब है."

महागठबंधन के विधायक आईपी गुप्ता के इस बयान से बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है. बता दें कि इस बार बीजेपी चाहती है कि हर हाल में उसका सीएम हो. यह मौका वो किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहती है. ऐसे में अगर इस तरह की मांग उठने लगी तो लाजिमी है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है.