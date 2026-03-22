बिहार की सियासत में भूचाल, PHED मंत्री संजय सिंह पर RJD के पूर्व विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक मुकेश रौशन ने राज्य सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के मंत्री संजय सिंह पर कई बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं.

राजद नेता ने मंत्री पर भ्रष्टाचार, शराब माफियाओं को संरक्षण देने, चुनावी हलफनामे में तथ्य छिपाने और न्यायालय के वारंट की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें संवैधानिक पद पर रहने के अयोग्य बताया है.

पूर्व विधायक द्वारा लगाए गए प्रमुख आरोप

राजद नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्री संजय सिंह पर सिलसिलेवार तरीके से निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए हैं. मंत्री के खिलाफ छत्तीसगढ़ के एक न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी है. जानकारी होने के बावजूद वे न्यायपालिका का सम्मान करने के बजाय बिहार सरकार में मंत्री पद की सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.

वायरल वीडियो और 11 लाख की धोखाधड़ी

हाजीपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री कथित तौर पर 11 लाख रुपये कैश लेते दिख रहे हैं. यह मामला पैसे लेकर फ्लैट न देने से जुड़ा है. आरोप है कि मंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे (Affidavit) में इस केस को छिपाया और केवल दो मुकदमों की ही जानकारी दी.

शराब तस्करों को सत्ता का संरक्षण

महुआ और हाजीपुर में शराब तस्करी के कई मामले लगातार आ रहे हैं. पूर्व विधायक का आरोप है कि 50 हजार रुपये के एक इनामी शराब तस्कर को मंत्री का सीधा संरक्षण प्राप्त है.

फर्जी दस्तावेज और जन्म प्रमाण पत्र

मंत्री के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में भी भारी अनियमितता का दावा किया गया है. आरोप है कि उन्होंने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों (Birth Certificates) का इस्तेमाल किया है, नाम बदला है और नामांकन के समय चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी है.

जमीन पर अवैध कब्जा और टेंडर में धांधली

राजीव नगर में फर्जी तरीके से जमीन पर हक जताने का भी आरोप लगाया गया है. इसके अलावा, पिछले तीन महीनों में PHED विभाग में जारी की गई सभी निविदाओं (Tenders) की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है.

'न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे'

मुकेश रौशन ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी और शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भी लिखित रूप में दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. राजद नेता ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इन आरोपों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो वे पूरे मामले को लेकर न्यायालय का रुख करेंगे.