पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के छात्रों और किसानों के हित में दो बड़े ऐलान किए हैं. एक तरफ जहां उन्होंने पटना और पूर्णिया में रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं को एलपीजी (LPG) गैस उपलब्ध कराने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ सीमांचल और कोसी में आंधी-तूफान से बर्बाद हुई मक्के की फसल पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है.

छात्राओं को गैस संकट से मिलेगी राहत

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों से आकर पटना और पूर्णिया के हॉस्टल, लॉज और किराए के कमरों में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को इन दिनों गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. बाजार में छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं, जिससे छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है. सांसद ने ऐलान किया कि ऐसी सभी छात्राओं को उनकी तरफ से गैस उपलब्ध कराया जाएगा.

क्या है प्रक्रिया

छात्राओं को पटना या पूर्णिया स्थित उनके कार्यालय में जाकर अपना आईडी कार्ड (ID Card) दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें गैस मिल जाएगी. पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट शांतनु शेखर भी लगातार छात्रों को गैस उपलब्ध कराने की कोशिशों में जुटे हुए हैं.

सीमांचल-कोसी में मक्का किसानों की भारी बर्बादी

पप्पू यादव ने हाल ही में आए आंधी-तूफान से मक्के की फसल को हुए नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने बताया कि सीमांचल (पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज) और कोसी (मधेपुरा, सहरसा, सुपौल) में देश का 65% मक्का उत्पादन होता है.

पूरी तरह बर्बाद हो गई है किसानों की फसल

कटिहार के कोढ़ा में फसल का नुकसान देखकर एक बुजुर्ग किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि एक किसान की पत्नी खेत में ही बेहोश हो गई.

सरकार से कर्जमाफी और मुआवजे की मांग

राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि "सरकार कौन चला रहा है, कोई नहीं जानता. बिहार की साढ़े 13 करोड़ जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है." उन्होंने सरकार के सामने निम्नलिखित मांगें रखीं:

मक्के की खेती के लिए बैंक से लोन लेने वाले हर किसान का कर्ज अविलंब माफ किया जाए.

बैंकों को निर्देश दिया जाए कि वे मक्का किसानों से कर्ज की वसूली न करें.

किसानों की जो लागत लगी है, सरकार तुरंत उसका मुआवजा घोषित करे.

पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को तुरंत राहत नहीं मिली, तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. उन्होंने घोषणा की है कि वे कल लोकसभा में बिहार में फसल बर्बादी के इस गंभीर मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे.