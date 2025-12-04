व्लादिमीर पुतिन पर भारतीय मूल के रूसी MLA अभय कुमार सिंह का दावा हुआ सच! खुद बताया
Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले भारतीय मूल के रूसी MLA अभय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है.
भारतीय मूल के रूसी MLA अभय कुमार सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, "7-8 महीने पहले मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट यहां आएंगे और यह अब हो रहा है. वह आज यहां आ रहे हैं. उनका भारत आना बहुत खास है. वह हर देश में नहीं जाते लेकिन भारत रूस के इतना करीब है कि उन्होंने यहां आना ज़रूरी समझा. रूस ने चीन और भारत के साथ सहयोग को एक नए लेवल पर ले जाने का ऑफर दिया है.
उन्होंने कहा कि पिछले 70-80 सालों से, भारत और रूस के बीच कभी कोई झगड़ा या युद्ध नहीं हुआ. उनके बीच कभी कोई एरिया डिस्प्यूट नहीं हुआ.रिश्ते जारी रखने होंगे, और ये और गहरे हो रहे हैं.
MLA अभय कुमार सिंह ने कहा कि 'रूस से एक बहुत बड़ी टीम प्रेसिडेंट के साथ आ रही है. रूस के हेल्थ मिनिस्टर भी आएंगे. हेल्थ सेक्टर पर बातचीत होगी. हमें हथियारों और एम्युनिशन पर भी अपनी बातचीत आगे बढ़ानी है. टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले हथियार हमारे पास आ रहे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और उन्हें भारत ले जाएं.'
दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद
दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा से पहले बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. पुलिस ने कहा कि सुरक्षा मानकों के कारण उनके ठहरने के स्थान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुतिन के आगमन से लेकर प्रस्थान तक हर गतिविधि पर संयुक्त रूप से काम कर रहीं कई सुरक्षा इकाइयां नजर बनाए रखेंगी. अधिकारी ने कहा, मिनट दर मिनट समन्वय जारी है, और सभी संबंधित एजेंसियों को पूरे समय अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. कड़ी निगरानी के लिए 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे.
