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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोनिया गांधी ने किया नीतीश कुमार का जिक्र तो आया JDU का रिएक्शन, 'कांग्रेस का...'

सोनिया गांधी ने किया नीतीश कुमार का जिक्र तो आया JDU का रिएक्शन, 'कांग्रेस का...'

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का कहना है कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया था. इसलिए उन्होंने अपन निर्णय लिया था.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर सियासी बवाल के बीच आज (बुधवार) इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हो रही है. इससे पहले बीते मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी. सीडब्ल्यूसी की बैठक से एक खबर यह भी निकलकर आई कि मीटिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चर्चा हुई. इस पर अब जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है.

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बुधवार को कहा, "कांग्रेस जिस समय महागठबंधन था… और जो प्रस्ताव आया था कि नीतीश कुमार जी को इसका कन्वीनर (संयोजक) बनाया जाए तो किसी साजिश के तहत उनको नहीं बनाया गया… नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार जी ने अपना निर्णय लिया और वो एनडीए गठबंधन में चले गए… तो अब उनको नीतीश कुमार की चर्चा करके क्या फायदा?"

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'अपने दल को मजबूत करने की दिशा में काम करें'

जेडीयू नेता ने आगे कहा, "कांग्रेस का जो अब निर्णय है उस पर कायम रहें. अपने दल को मजबूत करने की दिशा में जो काम कर रहे हैं वो काम करें."

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सोनिया गांधी ने बैठक में क्या कहा है?

सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर यह कहा है कि वह बाहर जाने के लिए पहले से ही रास्ता तलाश रहे थे. अच्छा हुआ कि पहले चले गए. बाद में जाते तो गठबंधन को बहुत नुकसान होता. सोनिया गांधी ने यह बात तब कही जब मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर यह कहा कि उन्हें 2024 से पहले नहीं जाने देना चाहिए था. 

अब कांग्रेस की बैठक से आई इस तरह की खबर के बाद जेडीयू ने भी सीधा जवाब दिया है. देखना होगा कि जेडीयू की ओर से आई इस प्रतिक्रिया के बाद महागठबंधन के नेताओं की ओर से क्या रिएक्शन आता है. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
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