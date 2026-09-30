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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबेगूसराय रेप मामले में शिवसेना नेता शायना का बड़ा बयान, 'हम सबको…'

बेगूसराय रेप मामले में शिवसेना नेता शायना का बड़ा बयान, 'हम सबको…'

बिहार के बेगूसराय में 27 सितंबर को एक युवती से रेप और मारपीट का मामला सामने आया था. उसका आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल किया गया था. इसी मामले में शिवसेना की नेता शायन एनसी ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शिवसेना की नेता शायन एनसी का बड़ा बयान आया है. उन्होंने बेगूसराय के एक होटल में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे नीच हरकत हो ही नहीं सकती है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रेप नहीं है, एक डिजिटल मर्डर है. 

शायना एनसी ने कहा, "जमुई में छात्रा को, समस्तीपुर में नाबालिग को, बांका में दलित बेटी को और अब बेगूसराय में जीविका दीदी को… यह एक अलग-थलग घटना नहीं है, एक पैटर्न है. हम सबको आवाज उठानी होगी." 

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शायना ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बेगूसराय के मामले में उन्होंने कहा, "रेप के बाद उसका वीडियो फोन से वायरल किया, यह सिर्फ रेप नहीं है, एक डिजिटल मर्डर है. आईटी एक्ट लागू करना ही चाहिए. सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मौत की सजा मिलनी चाहिए." 

इससे नीच हरकत नहीं हो सकती: शायना

शिवसेना नेता ने कहा, "...बेगूसराय में जो हुआ वो दरिंदगी नहीं, हैवानियत है. एक जीविका दीदी जो गांव-गांव जाती है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, उसको दिनदहाड़े होटल में बंद करके… बिहार की एक बेटी का वीडियो वायरल करना इससे नीच हरकत हो ही नहीं सकती है."

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बेगूसराय कांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि बेगूसराय में युवती के साथ हुई दरिंदगी के मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों में रोहित सहनी और विक्रम सहनी हैं. 27 सितंबर की घटना थी. हथियार के बल पर रेप और मारपीट के मामले में पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज हुआ था. मुख्य आरोपी रोहित सहनी को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले विक्रम को बेगूसराय से ही गिरफ्तार किया गया था.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Begusarai BIHAR NEWS Shaina NC
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