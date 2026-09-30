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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान को मांझी ने दिया करारा जवाब, 'बहुत शर्मिंदा हैं तो…'

चिराग पासवान को मांझी ने दिया करारा जवाब, 'बहुत शर्मिंदा हैं तो…'

चिराग पासवान के बयान पर जीतन राम मांझी ने दो टूक में जवाब दिया कि जो लोग इस प्रकार बोल रहे हैं उन्हें समझना चाहिए. मांझी ने सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ की है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Sep 2026 10:27 AM (IST)
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बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दो केंद्रीय मंत्री आमने-सामने हो गए हैं. लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को उनके एक बयान पर 'हम' के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है. मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ की है. इसके साथ ही चिराग को उन्होंने करारा जवाब दिया है.

दरअसल बीते मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को पटना में मांझी पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस दौरान पूछा गया कि चिराग पासवान ने बिहार में कानून-व्यवस्था को देखते हुए कहा है कि वह शर्मिंदा हैं कि ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं. इस पर मांझी ने कहा कि जो बोल रहा है इस प्रकार स उसको समझना चाहिए. अगर आप बहुत शर्मिंदा हैं तो अगली कार्रवाई करिए. 

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'अच्छा काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी'

एक तरह से मांझी ने चिराग को इस्तीफा देने या एनडीए से अलग हो जाने का इशारा किया. जीतन राम मांझी ने कहा कि हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री बिहार को मिला है जो त्वरित कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने कहा कि चाहे विकास हो, आपदा प्रबंधन की बात हो या लॉ एंड ऑर्डर, ये अच्छा काम कर रहे हैं. कोई निंदा करता है तो आगे की कार्रवाई करे.

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'आज एक अणे मार्ग नहीं बुलाया जाता…'

दूसरी ओर मांझी ने कहा कि भारत सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और बिहार का नेतृत्व सम्राट चौधरी कर रहे हैं. डबल इंजन की सरकार है. कम से कम आज अपहरण और रेप करने वाले को आज एक अणे मार्ग नहीं बुलाया जाता है. लालू के शासन को लेकर कहा कि उस वक्त तो एक अणे मार्ग बुलाया जाता था. समझौता होता था. आज वो स्थिति नहीं है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले किसी ने 'ऑपरेशन लंगड़ा' नहीं चलाया था. आज बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करता है तो लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Sep 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS
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