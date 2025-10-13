बिहार में तेज प्रताप यादव बढ़ाएंगे महागठबंधन की टेंशन, बड़ा प्लान तैयार, होगा आर-पार?

बिहार में महागठबंधन के दल एनडीए की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रहे हैं, इस बीच एक समीकरण ने उसके लिए 'खतरे की घंटी' बजा दी है. बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट का गठन करने की कोशिश की जा रही है. तीसरे मोर्चे को 'ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस' नाम दिया गया. सूत्रों की मानें तो तेज प्रताप यादव की जन शक्ति जनता दल, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी के संपर्क में ओवैसी की AIMIM है.

अख्तरुल ईमान ने किया नाम का ऐलान

AMIM का स्वामी प्रसाद मौर्या की पार्टी अपनी जनता पार्टी से गठबंधन हुआ. AIMIM बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, "तीसरा मोर्चा का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस (GDA) है. अभी कई दलों से हमारी बातचीत चल रही है. GDA का दायरा बहुत बड़ा होने वाला है. जल्द खुलासा करेंगे."

बीजेपी की बी टीम है आरजेडी- अख्तरुल ईमान

अख्तरुल ईमान ने कहा कि करीब सौ सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी. उन्होंने कहा, "आरजेडी BJP की B टीम है. बिहार की 18 फीसदी मुसलमानों की तरफ से आरजेडी के पास हम लोग गए थे और गठबंधन करने की मांग की थी. सिर्फ 6 सीटें मांगी थी. आरजेडी ने हमसे गठबंधन नहीं किया. 18 फीसदी मुसलमानों में भारी आक्रोश है. महागठबंधन को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

बिहार चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल

बता दें कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव होने हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चऱण का मतदान 11 नवंबर को होना है. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है. नामांकन वापस लेने की तारीख 20 अक्टूबर है. वहीं दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.