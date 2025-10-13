महागठबंधन में मुकेश सहनी की नहीं बन पा रही बात? RJD का ये ऑफर मानने से इनकार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस बीच एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग कर ली है, लेकिन महागठबंधन की ओर सीटों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई थी. इसी बीच वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को आरजेडी की तरफ से 18 सीटों पर लड़ने का ऑफर मिला है. इन सीटों में 5 पर आरजेडी और 5 पर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी इस ऑफर से नाखुश नजर आ रहे हैं. मुकेश सहनी पटना के लिए रवाना हो गए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश राज्य में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे. बिहार चुनावों को लेकर सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है. महागठबंधन में सहयोगी मुकेश सहनी की बात बनती दिखाई नहीं दे रही है.

राजद ने ऑफर की इतनी सीटें

बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों में टिकट और सीटों को लेकर लगातार लड़ाई जारी है. महागठबंधन में अब सीटों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है. हीं, विकासशील इंसान पार्टी को आरजेडी की ओर से 18 सीटों का ऑफर दिया गया है. जिसमें से वह 5 सीटों पर राजद और 5 सीटों पर कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ पाएंगे.

इस सीट शेयरिंग से मुकेश सहनी असंतुष्ट बताए जा रहे हैं. वहीं जानकारी मिल रही है कि वीआईपी चीफ पटना लौट गए हैं. इस सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी था. बता दें, मुकेश सहनी 30 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे थे.

महागठबंधन में नहीं बन रही बात

राजद की ओर से मिली सीटों से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी खुश नहीं हैं. सहनी दी गई सीटों की संख्या उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, इसलिए सहनी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं. इस स्थिति से मुकेश सहनी की महागठबंधन में बात बनती नहीं दिखाई दे रही है. वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आरजेडी के इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है.