बिहार चुनाव: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर FIR! वायरल वीडियो के बाद लगा यह गंभीर आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल के बीच मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को पैसे बांटे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ.

यह मामला वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र का है. स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने देसरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

क्या है पूरा मामला?

इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि महनार अनुमंडल अधिकारी (SDO) नीरज कुमार ने की है. उन्होंने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद सहदेई बुजुर्ग के अंचल अधिकारी (CO) को जांच सौंपी गई है और उचित कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं. बताया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद पप्पू यादव एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन पर लोगों के बीच नकद राशि वितरित करने का आरोप लगा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और तत्काल जांच शुरू की गई.

रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी तय

एसडीओ नीरज कुमार ने कहा कि मामला गंभीर है और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हमने सीओ को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

वहीं, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पैसे बांटने की घटना को लेकर पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आचार संहिता के तहत इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है.

आरोप पर पप्पू यादव की नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

पप्पू यादव की तरफ से अब तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. विपक्षी दलों ने इसे 'लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़' बताया है, वहीं समर्थकों का कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है.