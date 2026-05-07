Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट का विस्तार हुआ.

बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, तथा सहयोगी दलों से 4 मंत्री बने.

राज्यपाल ने 32 मंत्रियों को दिलाई गोपनीयता की शपथ.

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ.

सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का गुरुवार को कैबिनेट विस्तार संपन्न हो गया. इसके लिए राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन, अमित शाह सहित NDA के कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए. बीजेपी कोटे से 15 और जेडीयू कोटे से 13 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया.

इसके अलावा सहयोगी दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (HAM) से कुल 4 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया. बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने इन सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाई. कुल मिलाकर 32 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है. राष्ट्रगान और वंदे मातरम् के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरूआत की गई.

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बीजेपी कोटे से किसने ली मंत्रीपद की शपथ?

बिहार कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले नेताओं ने कई नए चेहरे भी शामिल हैं. इसके जरिए सरकार जनता को यह संदेश देना है कि प्रदेश में युवाओं और नए नेतृत्व को महत्व दिया जाएगा. BJP कोटे से मंत्री पद के लिए राम कृपाल यादव, केदार प्रसाद गुप्ता, नीतीश मिश्रा, विजय कुमार सिन्हा, संजय सिंह ‘टाइगर’, रामा निषाद, नंद किशोर राम, शैलेश कुमार (इंजीनियर शैलेंद्र), मिथिलेश तिवारी, प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, अरुण शंकर प्रसाद, श्रेयसी सिंह रामचंद्र प्रसाद ने आज गोपनीयता की शपथ ली.

JDU कोटे से किसने ली मंत्रीपद की शपथ?

JDU कोटे से मंत्री पद के लिए श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, लेसी सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, जामा खान, निशांत कुमार, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और रामा निषाद ने गोपनीयता की शपथ ली. वहीं,सहयोगी दलों से मंत्री पद के लिए डॉ. संतोष कुमार सुमन (HAM), संजय पासवान (LJP-R), संजय सिंह (LJP-R) और दीपक प्रकाश (RLM) ने गोपनीयता की शपथ ली. फिलहाल इन सभी नेताओं को मंत्रीपद की शपथ दिलाई गई है, लेकिन विभागों का अंतिम बंटवारा घोषित नहीं किया गया है.

इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी पहली बार मंत्री पद की शपथ ली. इसी के साथ बिहार कैबिनेट का विस्तार संपन्न हुआ. शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले JDU नेताओं के साथ चर्चा के बाद निशांत कुमार सरकार में शामिल होने के लिए सहमती दी थी. इसको लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे.

बता दें कि पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए यहां बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थीं. पटना पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरे शहर में करीब 4,000 पुलिसकर्मी और करीब 150 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था.

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