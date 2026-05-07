'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य का बड़ा तंज

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य ने शेयर किया कार्टून

'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य ने शेयर किया कार्टून

BIhar Politics: अपने एक्स हैंडल पर एक कार्टून के जरिए रोहिणी आचार्य ने शपथ ग्रहण को नीतीश कुमार का राजनीतिक अवसान का अंतिम अनुष्ठान बताया.साथ ही परिवारवाद पर करार जबाब दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 May 2026 08:25 AM (IST)
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बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्री मंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होने आ रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार (7 मई) की दोपहर 12 बजे पटना के गांधी मैदान में होगा. इस बीच विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है. 

अपने एक्स हैंडल पर एक कार्टून के जरिए रोहिणी आचार्य ने शपथ ग्रहण को नीतीश कुमार का राजनीतिक अवसान का अंतिम अनुष्ठान बताया. साथ ही परिवारवाद  पर करार जबाब देते हुए खुद के पुत्र को लॉंच करने पर आलोचना की.

यह भी पढ़ें: Bihar Cabinet Expansion: बिहार की 'सम्राट' कैबिनेट का विस्तार, 30 मंत्री लेंगे शपथ! BJP-JDU कोटा से सामने आए ये नए नाम

रोहिणी आचार्य का पोस्ट 

एक कार्टून पोस्ट के साथ रोहिणी आचार्य ने लिखा- आज गाँधी मैदान में होने जा रहा चाचा जी के राजनीतिक अवसान का अंतिम अनुष्ठान. “आज पटना के गांधी मैदान में हमारे चाचा नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अवसान के उपरांत होने वाले  कर्मकांड - क्रिया - कर्म का अंतिम अनुष्ठान नए मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए किए जा रहे शपथ ग्रहण समारोह के रूप में संपन्न होने जा रहा है, बड़े जलसे की तैयारी है , इसमें दिल्ली से तमाम ‘वैसे लोग’ भी शिरकत करने आ रहे हैं, जिन्होंने चाचा जी को जबरन राजनीतिक तौर पर निर्जीव ही बना दिया.

दुःख की बात है कि अपने ही राजनीतिक अवसान की पूर्णाहूति में शामिल होना बेचारे चाचा जी की मजबूरी है और इससे भी ज्यादा दुखद बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि परिवारवाद पर दिए गए अपने ही अनर्गल प्रवचनों को भूल कर चाचा जी अपने लाडले को भी अपनी राजनीतिक पूर्णाहूति के इस अनुष्ठान के माध्यम से ‘यजमान’ के रूप में शपथ दिलाने जा रहे हैं.

नितिन नवीन के साथ कई नेता पटना में 

गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे. वहीँ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ ही कई मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

यह भी पढ़ें: कैबिनेट विस्तार पर बिहार BJP चीफ संजय सरावगी बोले, 'लोगों में उत्साह भरोसे को दिखाता है'

Published at : 07 May 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Rohini Acharya NITISH KUMAR BIHAR NEWS
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