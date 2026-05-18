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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 'ऑपरेश लंगड़ा' जारी! पटना और सीवान में सुबह-सुबह पुलिस ने किया एनकाउंटर

बिहार में 'ऑपरेश लंगड़ा' जारी! पटना और सीवान में सुबह-सुबह पुलिस ने किया एनकाउंटर

Bihar Encounter: पटना में 13 मई को शिक्षक से लूट हुई थी तो वहीं सीवान में कुछ दिनों पहले ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी. इन्हीं दोनों मामलों में शामिल बदमाश एनकाउंटर में घायल हुए हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 May 2026 11:21 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने साफ कहा है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उन्हें बिहार छोड़ना होगा. ऐसे में  बिहार में 'ऑपरेशन लंगड़ा' अभियान भी जारी है. इसी क्रम में आज सोमवार (18 मई, 2026) को पटना और सीवान में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया. 

पटना के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हाईवे से सटे गेल सीएनजी पेट्रोल पंप के पास सुबह-सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इसमें एक वांछित अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी को मौके से दबोच लिया गया. घायल बदमाश का पटना में इलाज चल रहा है. 

पटना के एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी बीते 13 मई को हुए शिक्षक लूटकांड में सीधे तौर पर शामिल थे. इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

बता दें कि 13 मई की सुबह स्कूल से ड्यूटी जा रहे शिक्षक शंभू कुमार से लूटपाट की कोशिश की गई थी. शिक्षक ने विरोध किया था तो बदमाशों ने फायरिंग की थी. शिक्षक को दो गोली लगी थी.

सीवान में भी लूटकांड का आरोपी घायल

दूसरी ओर सीवान में भी सुबह-सुबह पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर किया. जीरादेई के जामापुर बाजार में कुछ दिनों पहले करीब 30 लाख रुपये के ज्वेलरी लूटकांड में आरोपी शामिल था. आरोपी की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर घुरघाट निवासी अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है.

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पुलिस की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि सोमवार को सूचना मिली थी कि अंकित यूपी की तरफ से अपने घर जा रहा है. इस दौरान जांच अभियान चलाया गया. वाहन जांच के दौरान बेदौली मोड़ स्थित छठ घाट के समीप एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया. उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लग गई. 

एनकाउंटर पर क्या बोले बिहार के मंत्री?

बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर कहा, "बिहार में कानून का शासन है. जो शांति भंग करने का दुस्साहस करेगा उसे दंडित किया जाएगा. सरकार अपना काम कर रही है… जवाबी कार्रवाई में इस तरह की घटनाएं होती हैं. ये कड़ाई ही उन लोगों के लिए एक सबक है." 

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Published at : 18 May 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Encounter Siwan Patna BIHAR NEWS
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