Bihar Cabinet Expansion Live: बिहार में आज सियासी हलचल तेज है. आज गुरुवार (7 मई) को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है. इसके लिए राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन, अमित शाह सहित NDA के कई महत्वपूर्ण नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. यह समारोह दोपहर करीब 12 बजे से शुरू होगा, जिसमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 11 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है.

शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले JDU नेताओं के साथ चर्चा के बाद निशांत कुमार सरकार में शामिल होने के लिए सहमती देने के बाद श्रवण कुमार की बजाए निशांत कुमार मंत्री बन सकते हैं. इसके अलावा सहयोगी दलों जैसे लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) कोटे से 2 मंत्री, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (HAM) से 1-1 मंत्री बनाए जाएंगे.

पटना में सुरक्षा के सख्त इंतजाम

पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए यहां बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. पटना पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. अधिकारियों के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरे शहर में करीब 4,000 पुलिसकर्मी और करीब 150 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा पटना हवाई अड्डे और गांधी मैदान के बीच लगभग सात किलोमीटर के रास्ते पर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है.



ऊंची इमारतों और CCTV से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर

वहीं, आपातकालीन तैयारियों का भी ख्याल रखा गया है. इसके तहत गांधी मैदान के आसपास दमकल की टीमें और एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी. अशोक राजपथ, छज्जू बाग, पुलिस लाइंस और एग्जीबिशन रोड जैसे आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षा के मद्देनजर गांधी मैदान के आसपास की ऊंची इमारतों की छतों पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. यहां से किसी भी संदिग्ध गतिविधी पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सके. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों को लगाया गया है, जबकि मैदान के सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है.