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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकैबिनेट विस्तार पर बिहार BJP चीफ संजय सरावगी बोले, 'लोगों में उत्साह भरोसे को दिखाता है'

कैबिनेट विस्तार पर बिहार BJP चीफ संजय सरावगी बोले, 'लोगों में उत्साह भरोसे को दिखाता है'

Bihar Cabinet Expansion: ‎बिहार BJP के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि PM मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना दौरे को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 06 May 2026 10:34 PM (IST)
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‎बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने राज्य में होने वाले कैबिनेट विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साक्षी बनेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत अनेक नेता कार्यक्रम में आएंगे. इस दौरान, एनडीए के नेता भी शामिल होंगे, जिनमें नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी भी शामिल हैं. बिहार एनडीए के सभी सांसद और राज्य से आने वाले केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे.

पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर लोगों में उत्साह- सरावगी

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बिहार दौरे को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों में जबरदस्त उत्साह है. यह माहौल पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दर्शाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में सड़कों पर भी लोग उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम को लेकर एक बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है. शपथ ग्रहण का भव्य समारोह होगा. 

ऐतिहासिक गांधी मैदान को सजाया संवारा जा रहा- सरावगी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आगे कहा, ''इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ऐतिहासिक गांधी मैदान को सजाया संवारा जा रहा है. गांधी मैदान में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक विशाल मंच का निर्माण किया जा रहा है और कार्यक्रम के सुचारू संचालन और जनता को असुविधा से बचाने के लिए प्रमुख स्थानों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी.

एनडीए के दिग्गज नेताओं का पटना में आगमन शुरू

‎पटना में शपथ ग्रहण समारोह के लिए कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों द्वारा जगह-जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले एनडीए के दिग्गज नेताओं का पटना में आगमन शुरू हो गया है. समारोह में भाग लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े आज पटना पहुंचे. पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन को लेकर हवाई अड्डे से लेकर गांधी मैदान तक पूरे शहर को झंडों और बैनरों से सजाया गया है. उनके स्वागत में विभिन्न स्थानों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं. कार्यक्रम की योजना को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है.

Published at : 06 May 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
Sanjay Saraogi BJP Samrat Chaudhary PM Modi BIHAR NEWS
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