'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट ने किया था उद्घाटन

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट चौधरी ने किया था उद्घाटन

'लहंगा उठा के नाचे…', मलमास मेले में थिएटर देख रहे सुरक्षाकर्मी, CM सम्राट चौधरी ने किया था उद्घाटन

Bihar Malmas Mela: मलमास मेले में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लाखों लोग पहुंचते हैं. लोगों की सुरक्षा के लिए मेले में जिन्हें तैनात किया गया है वे खुद ही बेपरवाह नजर आए.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 18 May 2026 09:54 AM (IST)
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नालंदा के राजगीर में बीते रविवार (17 मई, 2026) को मलमास मेले (Malmas Mela) का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने उद्घाटन किया था. उद्घाटन के पहले ही दिन ऐसा वीडियो सामने आया जिससे सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है. ड्यूटी छोड़कर रविवार की रात पुलिस और सुरक्षाकर्मी यहां थिएटर देखते नजर आए.

दरअसल ऐतिहासिक मलमास मेला करीब एक माह तक चलने वाला है. इस मेले में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से लाखों लोग पहुंचते हैं. ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए जिन्हें तैनात किया गया है वे खुद ही कुर्सी पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह नजर आए. 

लहंगा उठा के नाचे नागिन जइसन गे…

स्थानीय लोगों के मुताबिक मेला क्षेत्र में तीन अलग-अलग थिएटर लगाए गए हैं. देर शाम तक यहां नर्तकी ठुमके लगाती हैं. लोग इसे देखने के लिए भी पहुंचते हैं. रविवार को सिंगर रौशन रोही के गाने 'लहंगा उठा के नाचे नागिन जइसन गे…' सहित अन्य गीतों पर लोग डांस का आनंद लेते दिखे. ऐसे में सुरक्षाकर्मी भी डांस देखने से खुद को नहीं रोक पाए.

कैमरा देखते ही डांस को देखना किया बंद

मामला उस समय उजागर हुआ जब मीडिया कर्मियों की नजर सुरक्षाकर्मियों पर पड़ी. कैमरा देखते ही कई सुरक्षाकर्मी थिएटर से बाहर निकलकर वहां से भागते नजर आए. स्थानीय लोगों का कहना है कि मलमास मेला धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां हर दिन काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा में तैनात कर्मियों का इस तरह ड्यूटी छोड़कर मनोरंजन में व्यस्त रहना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है. 

यह भी पढ़ें- बिहार: सासाराम से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी भयंकर आग, जान बचाकर भागते दिखे यात्री, मचा हड़कंप

गौरतलब है कि मलमास मेले को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक दावे किए गए हैं. मेले में भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है. इसके बावजूद पहले ही दिन सामने आई यह तस्वीर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. अब देखना होगा कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद क्या ऐक्शन लिया जाता है. राजगीर थाना प्रभारी रमन ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है. यदि जानकारी होती है तो जांच कर कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें- बिहार: 'ज्यादा नहीं चलेगी बीजेपी की सरकार...', तेजस्वी यादव के दावे से सियासी हलचल तेज

Published at : 18 May 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Nalanda Malmas Mela BIHAR NEWS Malmas Mela 2026
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