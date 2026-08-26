चिराग पासवान ने पार्टी में क्यों किए बड़े बदलाव? कहा- 'चुनाव को…'

चिराग पासवान ने पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बदलाव के पीछे के कारण को बताया है. बुधवार (26 अगस्त, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव को प्राथमिकता देते हुए, LJP (रामविलास) की सोच को और मजबूत करते हुए, नए चेहरों को मौका दिया गया है ताकि वे अपने आप को सशक्त कर सकें.

पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची जारी की गई है. यकीनन सूची में कई बड़े बदलाव महत्वपूर्ण लक्ष्यों और उद्देश्य के साथ किए गए हैं… बिहार के लिए भी नेतृत्व में बदलाव किए गए हैं. नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. सुरेंद्र विवेक जी को ये जिम्मेदारी दी गई है जो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे. विभिन्न पदों पर रहे. चुनाव के दौरान उनकी विभिन्न भूमिका रही. अनुभव और युवा जोश दोनों के समावेश के साथ आगे बढ़ने की सोच है…"