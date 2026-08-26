सुरेंद्र विवेक कौन हैं जिन्हें चिराग ने बनाया बिहार का प्रदेश अध्यक्ष? जानें

एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है. बुधवार (26 अगस्त, 2026) को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची जारी की गई. इस लिस्ट में एक नाम सुरेंद्र विवेक का भी है जिसे पार्टी ने बिहार की कमान सौंपी है. यानी सुरेंद्र विवेक को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग ने सुरेंद्र विवेक पर क्यों भरोसा जताया? कौन हैं सुरेंद्र विवेक? जानिए.

चिराग के करीबी नेताओं में से एक हैं सुरेंद्र विवेक

सुरेंद्र विवेक 2019 से लोग जनशक्ति पार्टी के साथ हैं. यानी जिस वक्त रामविलास पासवान खुद थे. वे पहले बीजेपी में थे. पार्टी अलग होने के बाद चिराग पासवान का भरोसा जताया. माना जाता है कि सुरेंद्र विवेक चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं.

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पेशे से इंजीनियर… पत्नी और बेटे दोनों डॉक्टर

सुरेंद्र विवेक मूल रूप से बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं. वे पेशे से इंजीनियर हैं. सुखी संपन्न व्यक्ति हैं. उनकी पत्नी और बेटे दोनों डॉक्टर हैं. पार्टी ने इन्हें दो बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है. 2020 में साहेबपुर कमाल विधानसभा से लड़े और 2025 में भी उसी विधानसभा से पार्टी ने मौका दिया लेकिन दोनों बार वे चुनाव हार गए हैं.

बेगूसराय में सुरेंद्र विवेक का अस्पताल है. होटल भी है. हालांकि सुरेंद्र विवेक शुरू दौर में काफी गरीब परिवार से आते थे, लेकिन मेहनत के दम पर उन्होंने आज बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. पार्टी में भी वह काफी मेहनत करते रहे हैं. यही वजह है कि चिराग पासवान ने उन्हें आज बड़ा मौका दिया है.

बता दें कि लोजपा के गठन के बाद रामविलास पासवान ने पशुपति पारस को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. जब चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज पासवान को लोजपा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. 2020 के चुनाव से पहले राजू तिवारी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे. जब पार्टी अलग हो गई तो चिराग पासवान ने राजू तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था.

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