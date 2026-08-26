चिराग पासवान NDA में लेकिन रास्ते अलग! बोले- 'मेरे मन में…'
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को गलत करार दिया है. उन्होंने दो टूक में कहा कि वे सत्ता में हैं इसलिए चुप्पी साध लें ऐसा नहीं हो सकता है. पढ़िए पूरी खबर.
एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए में हैं, उनकी पार्टी केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक में शामिल है, लेकिन वे (चिराग) उनके अलग कदम से सियासी चर्चा काफी हो रही है. वे भरत तिवारी के परिवार से जाकर मिले थे. बीते मंगलवार को गर्दनीबाग जाकर छात्रों से मिले थे. मुख्यमंत्री से भी मिले थे. सवाल है कि चिराग क्या एनडीए से अलग लाइन पर चल रहे? इस पर बुधवार (26 अगस्त, 2026) को उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में अपना स्टैंड क्लियर किया.
'छात्रों की समस्या को लेकर मैं हमेशा गंभीर'
पटना में बीते मंगलवार को छात्रों ने मार्च निकाला था. पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि छात्रों की समस्या को लेकर मैं हमेशा से गंभीर रहा हूं. मेरी प्राथमिकता मेरे देश के युवा हैं. जब मैं विपक्ष में था तब भी मैंने आवाज उठाई थी और आज मैं सत्ता पक्ष का हिस्सा हूं तो चुप्पी साध लूं ये कतई नहीं हो सकता.
दिल्ली का काम छोड़कर आया पटना: चिराग
छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को चिराग पासवान ने गलत ठहराया. चिराग पासवान ने कहा, "ये बातें मुझे विचलित करती हैं. कल (मंगलवार) दिल्ली में मेरे मंत्रालय का काम था और उसको छोड़कर शाम में पटना आया. मैंने पटना आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा. वो भी इस बात को लेकर काफी जागरूक हैं. उन्होंने मिलने का समय दिया."
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने गर्दनीबाग में जाकर छात्रों से मुलाकात की. मुझे संतोष इस बात का है कि सम्राट चौधरी पॉजिटिव हैं. कल भी उन्होंने देर रात इस पर जानकारी ली है.
'मेरे मन में ये है कि…'
चिराग पासवान से पूछा गया कि आप एनडीए में हैं. कुछ दिनों पहले भरत तिवारी के घर पर भी गए थे. इस पर चिराग पासवान ने कहा, "मेरे मन में ये है कि जो सही है उसकी आवाज बनना है. भरत तिवारी पर कहा कि जो घटना घटी उसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता है लेकिन जो मदद की जा सकती थी सरकार ने की…"
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