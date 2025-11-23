सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपे जाने पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, BJP क्या बोली?

नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं. गांधी मैदान में 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी. इसके बाद अब शनिवार (22 नवंबर, 2025) मंत्रियों ने अपना-अपना विभाग संभालना शुरू कर दिया है. इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नीतीश कुमार जो 20 सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग को अपने पास रखा था उसे सम्राट चौधरी को सौंप दिया. इसको लेकर आरजेडी के नेता सवाल भी उठा रहे हैं. इस बीच चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी कोटे से मंत्री बनीं श्रेयसी सिंह ने भी अपना रिएक्शन इस पर दिया है.

गठबंधन में सहमति से मिला है विभाग

सम्राट चौधरी को गृह विभाग देने के बाद क्या नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं? इस पर एलजेपी रामविलास कोटे के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. गठबंधन में हम सब लोग हैं और जो भी विभाग मिला है गठबंधन के सभी नेताओं की सहमति से मिला है.

किसी विभाग को लेकर मतभेद नहीं: संजय

संजय पासवान ने कहा कि किसी को कमजोर और मजबूत करने का सवाल नहीं उठता है. सब लोगों ने मिल-बैठकर तय किया है. यह सब शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जनादेश जनता ने दिया है तो हमको नहीं लगता है कि किसी विभाग को लेकर मतभेद है. सारे विभाग बड़े हैं और उसको और बड़ा करने का लक्ष्य सरकार का होना चाहिए. इस पर हम लोग काम करेंगे.

मेरी टिप्पणी उचित नहीं: श्रेयसी सिंह

दूसरी ओर बीजेपी कोट की मंत्री और विधायक मंत्री श्रेयसी सिंह से जब यही सवाल पूछा गया कि 20 सालों से नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था, अब सम्राट चौधरी को दिया गया है, लगता है नीतीश कुमार को कमजोर किया गया है? इस पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कमजोर और मजबूत की बात है. यह शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, इस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं है.

