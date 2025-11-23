'नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया तो…', मुख्यमंत्री के करीबी नेता का बड़ा दावा

बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों ने अपना विभाग संभालना शुरू कर दिया है. बीते शनिवार (22 नवंबर, 2025) को कई मंत्री अपने संबंधित विभाग पहुंचे और पदभार ग्रहण किया. नई सरकार में जिस चीज की सबसे अधिक चर्चा है वो गृह विभाग से जुड़ा है. नीतीश कुमार ने इस बार गृह विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी के सम्राट चौधरी को दे दी है. इस पर विपक्ष एक तरफ सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर जो सरकार के मंत्री हैं इसे बेहतर कदम बता रहे हैं. जेडीयू नेताओं को भी कहीं इस पर कोई दिक्कत नहीं है.

इस बीच जेडीयू के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में एक बड़ा दावा किया है. अशोक चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी गृह विभाग दिया तो लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे. हाल के दिनों को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ अपराधियों ने घटना कर दी थी तो उन सबको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे. दौरा कर पाएंगे. कहां कौन गड़बड़ी कर रहा है.

'भरोसा है तो इसमें दिक्कत क्या है?'

बता दें कि गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है. यह पहली बार है जब बीजेपी के कोट में यह विभाग गया है. इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है. सरकार बीजेपी चलाएगी. हालांकि अशोक चौधरी ने साफ कहा, "अगर आप बिहार में इंडस्ट्री लाना चाहते हैं तो अपराधियों को तो पूरी तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा. अगर नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे देते हैं, भरोसा है… तो इसमें दिक्कत क्या है?"

बीते शनिवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग पहुंचे और पदभार संभाला. इस दौरान विभाग के आईएएस और उनके साथियों ने मंत्री का स्वागत किया. इस मौके पर अशोक चौधरी ने पद ग्रहण करने के साथ खुशी जाहिर की और कहा कि विकास के कार्य और तेजी से होंगे.

