केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार (16 मार्च, 2026) को दिल्ली से पटना पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत होगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष धीरे-धीरे मतदान के दौरान बंटते गया, एक-दूसरे के विरोध में मतदान किया गया, यह सब दर्शाता है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है. वे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.

अपने विधायकों की मॉनीटरिंग कर रहे थे चिराग

एक सवाल पर कि कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक ने वोट नहीं दिया. इस पर कहा कि आरजेडी के एक विधायक का मौजूद नहीं होना, कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायकों का गायब होना, यह साफ दर्शाता है कि विपक्ष बंटा हुआ है. ऐसे में दावेदारी करना असंभव बात है. उन्होंने कहा कि कल (15 मार्च, 2026) से हम अपने सभी विधायकों की मॉनीटरिंग कर रहे थे.

इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे पटना

आज (सोमवार) एलजेपी रामविलास की ओर से पार्टी कार्यालय में इफ्तार पार्टी है. इसी में शामिल होने के लिए सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे नेता स्व. रामविलास पासवान शुरू से सबको साथ लेकर चलते आए हैं, इसलिए आज इफ्तार पार्टी रखी गई है.

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ममता बनर्जी पर चिराग पासवान ने किया हमला

वहीं कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा, "मैं परसों असम गया था.. वहां फिर से एनडीए की सरकार वापस आ रही है. बंगाल में एनडीए बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने जा रही है… जिस तरह से ममता दीदी ने केंद्र के हर फैसले का विरोध किया है, इन तमाम विषयों को लेकर जनता में आक्रोश है.

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