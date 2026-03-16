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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के 3 और RJD के एक विधायक के वोट नहीं डालने पर क्या बोले चिराग पासवान? जानें

राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के 3 और RJD के एक विधायक के वोट नहीं डालने पर क्या बोले चिराग पासवान? जानें

Rajya Sabha Elections 2026: चिराग पासवान ने दावा किया राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों की जीत होगी. वे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Mar 2026 05:01 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार (16 मार्च, 2026) को दिल्ली से पटना पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत होगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष धीरे-धीरे मतदान के दौरान बंटते गया, एक-दूसरे के विरोध में मतदान किया गया, यह सब दर्शाता है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है. वे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.

अपने विधायकों की मॉनीटरिंग कर रहे थे चिराग

एक सवाल पर कि कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक ने वोट नहीं दिया. इस पर कहा कि आरजेडी के एक विधायक का मौजूद नहीं होना, कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायकों का गायब होना, यह साफ दर्शाता है कि विपक्ष बंटा हुआ है. ऐसे में दावेदारी करना असंभव बात है. उन्होंने कहा कि कल (15 मार्च, 2026) से हम अपने सभी विधायकों की मॉनीटरिंग कर रहे थे.

इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे पटना

आज (सोमवार) एलजेपी रामविलास की ओर से पार्टी कार्यालय में इफ्तार पार्टी है. इसी में शामिल होने के लिए सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे नेता स्व. रामविलास पासवान शुरू से सबको साथ लेकर चलते आए हैं, इसलिए आज इफ्तार पार्टी रखी गई है. 

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: विधायकों के 'गायब' रहने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अभी तक…'

ममता बनर्जी पर चिराग पासवान ने किया हमला

वहीं कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा, "मैं परसों असम गया था.. वहां फिर से एनडीए की सरकार वापस आ रही है. बंगाल में एनडीए बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने जा रही है… जिस तरह से ममता दीदी ने केंद्र के हर फैसले का विरोध किया है, इन तमाम विषयों को लेकर जनता में आक्रोश है.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: मांझी के दो विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग? तेजस्वी से मिलने के बाद पार्टी का बड़ा बयान

Published at : 16 Mar 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Congress Rajya Sabha Elections RJD BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
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